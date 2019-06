Prieskum: Nových ľudí budú potrebovať najmä hotelieri a reštaurácie

Ilustračná snímka Foto: TASR/ Tomáš Halász Foto: TASR/ Tomáš Halász

Bratislava 12. júna (TASR) - V 3. štvrťroku tohto roka plánujú firmy naberať nových zamestnancov. Pracovné príležitosti budú pribúdať najmä v sektore ubytovania a stravovania. Vyplýva to z aktuálneho prieskumu spoločnosti Manpower Group, ktorá zverejnila Index trhu práce na nadchádzajúci štvrťrok tohto roka. Do prieskumu sa zapojilo 750 slovenských zamestnávateľov.Hodnota čistého indexu trhu práce pre SR dosiahla hodnotu 11 %. Znamená to, že percento zamestnávateľov, ktorí v 3. štvrťroku tohto roka plánujú zvyšovať počet svojich zamestnancov, je vyššie, než percento zamestnávateľov, ktorí plánujú počet zamestnancov zvyšovať.uviedla v stredu na tlačovej konferencii konateľka spoločnosti Manpower Group pre Českú republiku a Slovensko Jaroslava Rezlerová.Oproti predchádzajúcemu štvrťroku sú náborové plány firiem nezmenené a v medziročnom porovnaní klesli o tri percentuálne body (p. b.).priblížila generálna manažérka Manpower Group SR Zuzana Rumiz. Tretí kvartál zároveň býva najsilnejšou časťou roka, dokazujú to aj štatistiky pracovných portálov.Náborové plány hlásia viaceré odvetvia. Najviac by mali nových ľudí prijímať firmy pôsobiace v oblasti ubytovacích a stravovacích služieb, ďalej v oblasti poľnohospodárstva, poľovníctva, lesníctva a rybolovu, priaznivé podmienky hlási aj veľkoobchod a maloobchod, firmy z oblasti financií, poistenia a nehnuteľností. Pokles náborových aktivít hlásia zamestnávatelia v oblasti ťažby nerastných surovín.uviedla príklady Rumiz. Najmä počas leta hľadajú nových zamestnancov hotelieri či stravovacie služby.Nových ľudí plánujú prijímať všetky typy podnikov. Najoptimistickejšie náborové plány hlásia veľké firmy s viac než 250 zamestnancami. Aj stredné a malé podniky očakávajú priaznivé náborové prostredie. Medziročne aj medzikvartálne však náborové plány mierne oslabli. V prípade veľkých firiem je medziročné oslabenie indexu o 8 p.b. a v malých podnikoch o štyri p.b. Index v prípade mikropodnikov a stredných podnikov je medziročne relatívne nezmenený.Stále väčšou výzvou pre zamestnávateľov je nájdenie vhodných kandidátov na obsadenie voľných pracovných miest, čo vedie k rastu miezd a silnejúcej potrebe preškoľovania a rozvoja zamestnancov. Zároveň zamestnávatelia robia nábory aj v zahraničí, a to na kvalifikované aj menej kvalifikované pracovné pozície.uviedla Rumiz.Nárast počtu pracovných síl očakávajú zamestnávatelia vo všetkých štyroch regiónoch. Najoptimistickejší sú na západnom Slovensku, potom nasleduje stredné Slovensko a východné Slovensko.