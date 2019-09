PRIESKUM: Obľúbeným predmetom mužov bola telesná, žien zas slovenčina

Ilustračná snímka. Foto: TASR / M.Borodáčová Foto: TASR / M.Borodáčová

Bratislava 2. septembra (TASR) - Najobľúbenejším predmetom mužov bola v škole telesná výchova, dievčatá zas obľubovali slovenský jazyk a literatúru. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý v júli 2019 realizovala agentúra Go4Insight. Zúčastnili sa na ňom ľudia od 15 do 79 rokov, ktorí spomínali na svoje školské časy.Telesná výchova bola najobľúbenejším predmetom pre 16 percent opýtaných. Nasleduje slovenčina (15 percent), matematika (13 percent), zemepis/geografia (10 percent) a dejepis. Jeden z 20 bývalých žiakov nemal v škole obľúbený ani jeden predmet.Obľúbenosť predmetov hodnotia iné vekové kategórie rôzne. Informatika a angličtina boli obľúbenejšie medzi mladšími vekovými kategóriami. Naopak, obľúbenosť zemepisu, dejepisu a ruštiny bola uvedená staršími vekovými kategóriami - 40 rokov a viac.S odstupom času takmer polovica respondentov do 40 rokov ľutuje, že sa viac nevenovala angličtine. K ďalším predmetom, o ktorých ľudia vyhlásili, že sa im mohli venovať viac, patrí aj matematika (21 percent), slovenský jazyk a literatúra (18 percent), nemčina (17 percent) a informatika (13 percent).