Prieskum: Odvádzanie si zamestnancov vyjde firmy draho

Ilustračné foto Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 22. júla (TASR) - Zamestnancov, ktorí sú vo svojej práci spokojní, konkurencia k sebe neláka len na vyšší plat. Z prieskumu personálnej agentúry Manuvia vyplynulo, že čiastka, ktorá je pri úvahách o zmene práce zaujímavá, začína pre viac než štvrtinu zamestnancov na sume 100 eur. Až dve tretiny zamestnancov by požadovali zvýšenie platu o 200 eur a viac. Prieskum tiež ukázal, že v najbližších troch mesiacoch uvažuje o zmene práce tretina Slovákov a ďalšia takmer štvrtina túto možnosť úplne nevylučuje.zdôrazňuje generálny riaditeľ agentúry Peter Dosedla.V priebehu prázdnin možno zmení prácu až tretina zamestnancov. Zamestnávatelia musia zostať v strehu, viac než polovica zamestnancov sa buď chystá (33 %) alebo sa rozhoduje (23 %) o zmene zamestnania. Novú prácu si chcú nájsť predovšetkým mladšie vekové skupiny a ľudia so základným vzdelaním, teda veľmi často ľudia na pozíciách, ktoré je už dnes veľmi ťažké obsadiť.K regiónom, kde ľudia uvažujú o zmene práce najčastejšie, patrí Bratislavský, Banskobystrický, Košický, Nitriansky, Prešovský a Trenčiansky kraj (nad 30 %). Podľa Dosedlu oproti ostatným regiónom je v Bratislave už tradične nízka nezamestnanosť. Hlavné mesto sa stalo akýmsi centrom pracovného trhu Slovenska. Netreba zabúdať ani na Košice, kde sú silne zastúpené IT spoločnosti, ako aj na automobilky v Žilinskom, Nitrianskom a Trnavskom regióne, ktoré rádovo znižujú mieru nezamestnanosti. Rovnaký prieskum ako na Slovensku sa uskutočnil aj medzi zamestnancami v Českej republike, kde o zmene práce uvažuje len štvrtina ľudí a ďalšia pätina nie je kategoricky proti.Nový zamestnávateľ by hľadal jednoduchšie v susednom Česku než na Slovensku, resp. aspoň tak to respondenti v prieskume vnímajú. Novú prácu by 6 % zamestnancov na Slovensku našlo prakticky okamžite.myslí si Dosedla. Každý desiaty človek by nemal problém nájsť si prácu do dvoch týždňov, takmer tretina ľudí do mesiaca a zostávajúcej polovici by hľadanie novej práce trvalo viac než mesiac.Vyhliadky na uplatnenie na trhu práce sa líšia podľa veku respondentov. Zatiaľ čo 33 % mladých dospelých si myslí, že by im hľadanie práce trvalo len niekoľko týždňov, v skupine zamestnancov v preddôchodkovom veku je to 23 %. Pesimistickejšie sú ženy, ktoré uvádzali, že by im hľadanie novej práce trvalo viac než mesiac (59 % u žien a 40 % u mužov).Prieskum spoločnosti Manuvia – Spokojnosť zamestnancov bol zrealizovaný prostredníctvom Instant Research na jar 2019 na reprezentatívnej vzorke 1050 zamestnancov.