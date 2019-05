Prieskum: Parlamentné voľby v Británii by vyhrali Liberálni demokrati

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 31. mája (TASR) - Ak by sa v sobotu v Británii konali parlamentné voľby, zvíťazili by v nich proeurópski Liberálni demokrati. Strana brexitu, presadzujúca vystúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie (EÚ), by skončila druhá. S odvolaním sa na prieskum inštitútu YouGov o tom v piatok informovala spravodajská televízia Sky News.Liberálni demokrati by v týchto voľbách získali 24 percent a Strana brexitu 22 percent hlasov. Vládnuca Konzervatívna strana a opozičná Labouristická strana by podľa prieskumu skončili na treťom mieste s 19 percentami hlasov. Štvrté miesto patrí Zeleným s ôsmimi percentami.Výsledky prieskumu, ktorý inštitút uskutočnil pre denník The Times, sú v rozpore s tým, ako sa v Británii skončili nedávne voľby do Európskeho parlamentu.Strana brexitu Nigela Faragea v nich zvíťazila so ziskom 31,6 percenta hlasov a zabezpečila si 29 zo 73 britských kresiel v EP. Liberálni demokrati sa vo voľbách do EP umiestnili druhí s vyše 20 percentami hlasov a 16 kreslami.Konzervatívci dostali hlasy len 9,1 percenta voličov, čo je jej najhorší výsledok v celoštátnom hlasovaní za posledných takmer 200 rokov.