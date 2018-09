PRIESKUM: Plat je uvedený v 92 % pracovných ponúk

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 18. septembra (TASR) - Povinné zverejňovanie platov v ponukách výrazne zdvihlo podiel inzerátov s uvedenou mzdou. Analýza portálov Profesia.sk a Platy.sk ukazuje, že zamestnávatelia často uvádzajú čísla, ktoré sú podobné priemerným platom na trhu.Novela zákona o povinnom zverejňovaní základnej zložky mzdy v každej pracovnej ponuke výrazne zmenila správanie zamestnávateľov, ale aj uchádzačov na Profesia.sk. V období január až apríl bola väčšina pracovných ponúk bez informácie o plate. Inzeráty so mzdovými informáciami tvorili necelú tretinu, teda 31 %.Po prvom máji stúpol podiel inzerátov so zverejnenou základnou zložkou mzdy na 92 %. Inzeráty bez číselného údaju o plate tvoria zvyšok.V januári bol rozdiel medzi ponukou s platom a bez platu v tom, že inzerát so mzdovou informáciou mal v priemere zhruba o troch uchádzačov viac. Po novele sa tento rozdiel výrazne zväčšil. Na pracovnú ponuku s platom momentálne zareaguje v priemere dvojnásobný počet ľudí.Kým pred májom uverejňovali firmy v ponukách vždy nadpriemerné mzdy, ktoré boli často maximom, čo mohol zamestnanec dosiahnuť na danom mieste, dnes sú zvyky iné. Novela firmám nedovoľuje dohodnúť si s uchádzačom nižší plat, ako uviedli v inzeráte. Z tohto dôvodu musia zamestnávatelia uvádzať skutočne to, čo dostane zamestnanec už pri nástupe, a nie napríklad o 10 odrobených rokov.Ukazuje sa, že pri pozíciách mimo manažmentu uverejňujú firmy zväčša podobné, či mierne vyššie mzdy, ako je priemer na daných pozíciách podľa Platy.sk. V prípade robotníka sú v ponukách približne o 8 % vyššie čísla, v prípade vrátnikov je to 10 %.Naopak, firmy sú rezervovanejšie pri uvádzaní základných zložiek mzdy manažmentu. Ukazuje sa, že platy uvádzané v ponukách sú výrazne nižšie, ako sú priemerné základné mzdy. V prípade obchodného riaditeľa uvádzajú firmy v ponukách až o 34 % nižšie čísla, ako je priemer.Čísla z Profesia.sk a Platy.sk dopĺňa analýza Paylab Data Research. Zo vzorky 1102 respondentov, ktorí sledujú ponuky práce, sa až 55 % vyjadrilo, že ich zverejňovanie platov motivuje sledovať ponuky práce viac ako predtým. Medzi respondentmi však bolo aj 13 % takých, čo zverejnené základné zložky mzdy naopak odrádzali od zmeny zamestnania.