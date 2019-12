PRIESKUM: Podnikatelia nesúhlasia s trvalým bankovým odvodom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 12. decembra (TASR) – Podnikatelia nesúhlasia so zdvojnásobením a predĺžením bankového odvodu a väčšina z nich očakáva, že pre nové nastavenie bankového odvodu zdražia bankové služby. Vyplýva to z prieskumu Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS), ktorého sa na prelome novembra a decembra zúčastnilo 83 podnikateľov zo všetkých krajov SR.So zdvojnásobením bankového odvodu nesúhlasí podľa prieskumu 84 % podnikateľov. Podobné percento podnikateľov, takmer 82 %, nesúhlasí s predĺžením bankového odvodu a 77,1 % má za to, že by tento odvod nemal byť trvalý.Podnikatelia si tiež prevažne nemyslia, že zdvojnásobenie bankového odvodu na neobmedzenú dobu bankám zníži zisky. S takýmto tvrdením nesúhlasí 59,1 % respondentov, zvyšných 40,9 % si skôr myslí, že sa zisky bankám znížia. Väčšina podnikateľov, a to 59 %, sa taktiež obáva, že by mohlo dôjsť k zhoršeniu stability finančného sektora.Drvivá väčšina podnikateľov, spolu 92,6 %, očakáva, že z dôvodu takto nastaveného bankového odvodu dôjde k zdraženiu bankových služieb. Nerozhodný bol v prieskume názor na zhoršenie dostupnosti úverov na firemné investície a obmedzenie hospodárskeho rastu, keď 53 % odpovedajúcich si myslí, že k zhoršeniu príde a 47 % s týmto názorom nesúhlasilo.Rovnako nerozhodne dopadla otázka týkajúca sa ohrozenia bánk a zníženia súťaže na trhu. Spolu 50,6 % respondentov očakáva zníženie súťaže a ohrozenie bánk, 49,4 % si to skôr nemyslí.Pôvodne bol bankový odvod 0,2 % z pasív bánk znížených o sumu vlastného imania a mal byť vyberaný do roku 2020. Národná rada SR prijala zvýšenie na 0,4 % a stal sa z neho trvalý odvod. Slovenská banková asociácia vyhlásila, že predĺženie platnosti odvodu ohrozí finančnú stabilitu sektora.