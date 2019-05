Prieskum: Polovica Američanov očakáva vojnu s Iránom

Americká vlajka visí na budove Pentagónu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 22. mája (TASR) - Polovica Američanov si myslí, že Spojené štáty pôjdu do vojny s Iránom "v priebehu najbližších niekoľkých rokov". Vyplýva to z výsledkov prieskumu tlačovej agentúry Reuters a inštitútu Ipsos, ktoré zverejnili v utorok v čase zvýšeného napätia medzi oboma krajinami.Američania sú v súčasnosti viac znepokojení Iránom ako bezpečnostnou hrozbou pre Spojené štáty, než boli minulý rok, no len málo z nich by podporilo "preventívny" útok na iránske ozbrojené sily. Ak by však Irán napadol vojenské jednotky USA ako prvý, podľa štyroch z piatich Američanov by Spojené štáty mali reagovať vojensky - úplnou inváziou alebo obmedzenými leteckými údermi, ukázal prieskum zo 17. - 20. mája.Historicky napäté vzťahy medzi Washingtonom a Teheránom sa zhoršili v máji po tom, ako prezident USA Donald Trump pritvrdil svoj protiiránsky postoj a obnovil všetky sankcie zamerané voči vývozu iránskej ropy. Ešte vlani rozhodol o vystúpení Spojených štátov z tzv. jadrovej dohody veľmocí s Teheránom z roku 2015.USA vyslali začiatkom apríla do oblasti Perzského zálivu lietadlovú loď a ďalšie sily, čo označili za reakciu na spravodajské informácie, podľa ktorých môže Irán pripravovať útoky na americké záujmy, čo Teherán popiera.Predstavitelia Spojených štátov i Iránu uviedli, že si vojnu neželajú, aj keď na oboch stranách sa objavili bojovné vyhlásenia, konštatuje Reuters.Takmer polovica - 49 percent - Američanov nesúhlasí s tým, ako republikán Trump postupuje v prípade vzťahov s Iránom, vyplýva z prieskumu. Dôrazný nesúhlas v tejto otázke v ňom vyslovilo 39 percent respondentov.Prieskum tiež ukázal, že 51 percent dospelých Američanov si myslí, že USA a Irán sa dostanú do vojny v najbližších rokoch. Ide o osem percent viac v porovnaní s podobným prieskumom z júna minulého roka.Irán označilo 53 percent dospelých v USA za buď "vážnu" alebo "bezprostrednú" hrozbu (o šesť percent viac než vlani). Severnú Kóreu za hrozbu považuje 58 percent a Rusko 51 percent Američanov.Väčšina - 61 percent - Američanov okrem toho stále podporuje dohodu z roku 2015, ktorú svetové veľmoci dosiahli s Iránom s cieľom zabrániť mu získať jadrové zbrane - výmenou za zrušenie sankcií.