Prieskum Prazdroja: Pandémia akcelerovala potrebu komunikácie gastro prevádzok, až 84 % je online. Pivovarníci im pomáhajú s efektívnou propagáciou

19.7.2022 (Webnoviny.sk) -Do komplexného prieskumu realizovaného agentúrou NMS Market Research sa zapojilo 210 prevádzkovateľov a majiteľov prevádzok na Slovensku, do ktorých Prazdroj dodáva svoje pivá a ďalšie nápoje. Celkovo z nich až 84 % propaguje svoje podniky v online svete. Z nich má 78 % profil na Facebooku, 45 % na Instagrame a na Google Maps je 59 % prevádzok. Vlastnú webovú stránku má zhruba 54 % podnikov, zväčša ide o reštaurácie. Prazdroj pomáha podnikom školeniami a poradenstvom v tom, aby komunikácia v online priestore bola kontinuálna a efektívna. "Dlhodobo na internete úspešne fungovali veľké reštauračné siete a väčšie prevádzky v ľudnatejších mestách. V čase pandémie sa k nim postupne pridávali aj ďalšie, keďže online priestor sa za posledné dva roky stal novou realitou na udržiavanie kontaktov. Mnohí pochopili, že ide o veľmi účinnú a cenovo výhodnú formu propagácie, ktorá naviac dokáže prilákať aj novú klientelu," hovoríZa funkčný, rýchly a dostupný nástroj komunikácie označili respondenti práve Facebook, keďže sa im v čase pandémie osvedčil najviac. Zdieľali tam informácie o aktuálnom dianí, zmenách otváracích hodín, mnohí takto komunikovali špeciálne akcie a súťaže. "Keďže nadpolovičná väčšina prevádzok uvádza, že Google Maps, Facebook a Instagram síce používajú, no nevedia ich využívať naplno, zameral sa Prazdroj práve na tieto nástroje digitalizácie," ozrejmujeŠkolenia z dielne Prazdroja sa prioritne venujú témam, na čo je dobrý Google profil, ako sa zakladá, čo by v ňom nemalo chýbať k tomu, aby sa aktivita pretavila do zvýšenej návštevnosti podniku. Rovnako tak, v čom sa táto aktivita líši od Facebooku či Instagramu, alebo čo by nemalo chýbať na webových stránkach. "Pre väčšinu mladých ľudí je to dnes samozrejmé a jednoduché, na sieťach sú ako doma. Veľká časť podnikateľov na to ale nemá čas a často ani skúsenosti, takže s digitálnou propagáciou sami od seba nezačnú. Preto v našich školeniach prevádzkovateľom pomáhame nielen s pochopením a nastavením digitálneho prostredia, ale aj s naštartovaním a rozvojom propagácie," hovoríPropagácia je dominantným dôvodom, prečo sa reštaurácie a prevádzky do digitalizácie púšťajú, no popri nej sa postupne presadzujú aj ďalšie technológie. Počas pandémie až dve pätiny gastro prevádzok zaviedli istú formu digitalizácie. Najčastejšie išlo práve o digitálnu formu propagácie, prípadne o zaobstaranie dotykovej pokladne či platobného terminálu.Až 68 % prevádzok vníma digitalizáciu ako kľúčovú pre svoj rozvoj, pričom väčšina krčiem už dnes ponúka digitálne priateľské prostredie pre svojich hostí. "Kým kartou je možné zaplatiť zhruba len v polovici slovenských podnikov, wifi pre hostí teraz nájdeme vo viac ako 90 % reštauráciách a krčmách na Slovensku," dodávaInformačný servis