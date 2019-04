Prieskum: Pri výbere mobilu alebo tabletu rozhoduje výbava

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 11. apríla (TASR) - Slováci pri kúpe mobilného telefónu alebo tabletu vyhodnocujú ako najdôležitejší faktor jeho hardvérovú a softvérovú výbavu. Tieto parametre sú kľúčové pre 47 % respondentov. Cena je v tomto prípade dôležitá pre 42 % opýtaných, nasledujú zákaznícka starostlivosť a servis (6 %), dostupnosť príslušenstva (3 %) a pôvod výrobku (2 %). Vyplýva to z prieskumu, ktorý pre Inštitút hospodárskej politiky, n. o., (IHP) vykonala agentúra NMS Market Research na reprezentatívnej vzorke 1040 respondentov.Ako uviedol riaditeľ IHP František Palko vo štvrtok na stretnutí s médiami v Bratislave, cenová senzitivita je pri kúpe mobilných zariadení vyššia u žien ako u mužov. Cena zariadenia zohráva vyššiu úlohu aj u starších vekových kategórií obyvateľstva. Dôležitosť hardvérového a softvérového vybavenia postupne s narastajúcim vekom klesá. Cena za volania, SMS a dáta je zároveň kľúčová pre nadpolovičnú väčšinu oslovených pri výbere mobilného operátora. Pre tretinu respondentov boli rozhodujúcim faktorom spoľahlivosť siete a pokrytie a pre 8 % opýtaných to boli podmienky a viazanosť.Nadchádzajúca generácia mobilných 5G sietí je zatiaľ pre Slovákov neznámou. O jej výhodách nemá dostatok informácií až 40 % opýtaných. Vymeniť operátora, ktorý by ako prvý uviedol na trh 5G sieť, by sa rozhodlo 17 % respondentov. Najväčšiu skupinu prirodzene tvorila najmladšia veková skupina.zdôraznil Palko.5G sieť zvládne obslúžiť až milión zariadení pripojených na jeden štvorcový kilometer, čo vytvorí priestor na nástup novej éry Internetu vecí (IoT). V praxi sa dočkáme pripojenia nespočetného množstva malých zariadení a senzorov. Tie skvalitnia naše životy, zvýšia komfort či urýchlia a zautomatizujú pracovné procesy napríklad v priemysle.Súčasťou takzvanej 5G revolúcie budú aj pozitívne impulzy pre ekonomiku a podnikateľské prostredie. Podľa riaditeľa IHP je nevyhnutné, aby Slovensko nezostalo pozadu.zdôraznil Palko.