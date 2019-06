Prieskum: Priemerné funkčné obdobie generálneho riaditeľa je 5 rokov

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Bratislava 6. júna (TASR) - Viac ako osem z desiatich generálnych riaditeľov vo svete verí, že na dnešnom trhu je potrebná tzv. „kultúra zlyhania“. Teda taká, v ktorej sa ľudia rýchlo učia z neúspechov. Avšak iba niečo viac ako polovica opýtaných uviedla, že takáto kultúra aktuálne panuje v ich vlastnej organizácii. Ohľadne predikcie rastu ekonomiky aj vlastnej firmy sú opatrní, najviac sa obávajú klimatických zmien. Tieto zistenia vyplynuli z prieskumu KPMG CEO Outlook 2019.Tri štvrtiny top manažérov vnímajú, že dnes je funkčné obdobie generálneho riaditeľa kratšie ako v dobe, keď oni sami začínali kariéru. Dve tretiny sa vyjadrili, že priemerné funkčné obdobie piatich rokov na nich vytvára tlak konať s vyšším nasadením a agilitou. Takmer tri štvrtiny opýtaných manažérov uviedlo, že na začiatku svojej kariéry urobili nejaký významný „krok vedľa“. Napríklad sa pustili do rizikového podnikania, ktoré sa nakoniec ukázalo ako neúspešné. Za dôležité však považujú, že sa dokázali poučiť z týchto skúseností.komentuje prieskum predseda Rady partnerov KPMG na Slovensku Ľuboš Vančo.Generálni riaditelia vo svete sú podľa prieskumu realistickí ohľadne rastu vlastných firiem i globálnej ekonomiky. Len 53 % z nich predpokladá v trojročnom horizonte rast vlastnej firmy, a to len do dvoch percent. Pozitívny trojročný výhľad rastu globálnej ekonomiky predpokladá 62 % respondentov. V najbližších troch rokoch viac ako tretina (36 %) riaditeľov plánuje nárast počtu zamestnancov o viac ako šesť percent.Top predstavitelia firiem označili za najväčšie riziko pre rast ich organizácií klimatické zmeny. Stalo sa tak vôbec prvýkrát za päť rokov histórie tohto prieskumu KPMG. Kybernetická bezpečnosť je tiež na popredných miestach agendy generálnych riaditeľov. A to napriek tomu, že poklesla z minuloročného druhého miesta v rebríčku najväčších vnímaných rizík na tohtoročné štvrté.V roku 2019 sedem z desiatich respondentov spomínaného prieskumu tvrdí, že silná stratégia kybernetickej bezpečnosti je rozhodujúca pre udržanie konštantnej dôvery kľúčových zainteresovaných strán. Je to nárast o 14 percentuálnych bodov oproti roku 2018.Zo zistení prieskumu tiež vyplynulo, že pre mnohých generálnych riaditeľov predstavujú fúzie a akvizície najlepšiu príležitosť na zlepšenie digitálnych schopností firmy. Proaktívna stratégia v oblasti fúzií a akvizícií je v horizonte troch rokov dôležitou témou až pre 84 % top manažérov.Prekvapujúcim zistením je fakt, že umelú inteligenciu vo svojich firmách, napriek vysokému záujmu o túto tému, aktuálne zaviedlo len 16 % respondentov. Ďalších 31 % je stále v pilotnej fáze. Napriek tomu 65 % generálnych riaditeľov verí, že zavedenie umelej inteligencie a automatizácie vytvorí viac pracovných miest, než ich eliminuje.