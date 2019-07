PRIESKUM: Rakúšania chcú menej sporiť a viac si požičiavať

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 29. júla (TASR) – Rakúšania si v tomto roku odkladajú menej peňazí a viac sa zadlžujú. Vyplýva to z prieskumu, ktorý si objednala Erste Bank. Osem z desiatich opýtaných síce odpovedalo, že má v úmysle sporiť, ale predpokladaná suma úspor by mala klesnúť zo 4200 na 3600 eur. Svoje úvery však plánujú zvýšiť zo 64.800 na 71.200 eur.Na klasické vkladné knižky chce v nasledujúcich 12 mesiacoch ukladať peniaze 59 % respondentov. Je to približne rovnaký podiel ako pred rokom.Približne 26 % Rakúšanov chce sporiť aj v iných formách, napríklad investovaním do fondov, akcií a pôžičiek. Uzatvoriť životnú pôžičku plánuje 34 % opýtaných. Do stavebného sporenia sa zapojí 40 % a odkladať si na zvýšenie dôchodku bude 28 % opýtaných. Nákupu zlata a nehnuteľností sa bude venovať 19 % respondentov.Z účastníkov prieskumu sa 35 % pripravuje na väčšie investície, pričom 85 % z nich na rozdiel od vlaňajška na ne použije aj časť svojich úspor.