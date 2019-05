PRIESKUM: S členstvom v EÚ sú spokojné takmer dve pätiny Čechov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Praha 3. mája (TASR) - Necelé dve pätiny českých voličov (37 percent) sú spokojné s členstvom v Európskej únii. Ide o najvyššie číslo od roku 2010. Vyplýva to z aprílového prieskumu verejnej mienky, ktorého výsledky vo štvrtok zverejnil portál iDNES.cz.Najviac si Česi vážia lepšie možnosti vzdelania či lepšie pracovné príležitosti, naopak za negatívne dopady považujú nárast byrokracie a zriaďovanie zbytočných úradov.Neutrálny postoj k členstvu v EÚ má 34 percent a viac ako štvrtina, temer 26 percent českých občanov, je s členstvom v EÚ nespokojná.uviedol prieskum agentúry CVVM.Najvyššiu mieru spokojnosti s členstvom ČR v EÚ vykazujú mladí ľudia. Tá s pribúdajúcim vekom klesá a naopak rastie nespokojnosť. Vyjadrenie spokojnosti či nespokojnosti s členstvom ČR v EÚ súvisí aj so stupňom dosiahnutého vzdelania. Výsledky prieskumu ukazujú, že spokojnosť s členstvom v EÚ rastie s pribúdajúcim stupňom dosiahnutého vzdelania.uviedol prieskum.Z negatívnych dôsledkov respondenti najviac súhlasili s tým, že členstvo v EÚ prináša veľký nárast byrokracie a zriaďovanie zbytočných úradov.Takmer tri štvrtiny respondentov súhlasili s tým, že členstvo ČR prináša obmedzovanie európskymi zákonmi a pre členstvo v EÚ odchádzajú za prácou do iných členských krajín kvalifikovaní ľudia.Prieskumu CVVM, ktorý sa konal v apríli, sa zúčastnilo viac ako 1000 respondentov nad 15 rokov.