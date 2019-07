Prieskum: Skoro tretina Slovákov má skúsenosti so zdieľanou ekonomikou

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavol Zachar Foto: TASR - Pavol Zachar

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. júla (TASR) - Takmer polovica Slovákov aktívnych na internete pozná pojem zdieľaná ekonomika, avšak nevedia presne, čo znamená. Respondenti, ktorí zdieľanie služieb alebo vecí využívali v minulosti, alebo ich využívajú aj v súčasnosti, tvoria spolu tretinu, a ich skúsenosti sú prevažne pozitívne. Za najužitočnejšie považujú Slováci všeobecne zdieľanie služieb pre každodenný život. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Nielsen Admosphere Slovakia, ktorý sa uskutočnil na vzorke 500 respondentov z aktívnej slovenskej internetovej populácie staršej ako 15 rokov.Pojem zdieľaná ekonomika pozná 47 % internetových Slovákov, avšak nie sú si istí, čo presne znamená. Tí, ktorí naozaj vedia, čo sa zdieľanou ekonomikou myslí, tvorí dokopy iba 13 %. Vedľa týchto skupín s priepastným rozdielom je ešte skupina tých, ktorí tento pojem vôbec nepoznajú (40 %). Tieto odpovede korešpondujú s rovnakým výskumom realizovaným v Česku.Zo služieb zdieľanej ekonomiky vyberali slovenskí respondenti tie, ktoré sú podľa nich najužitočnejšie. Za takéto služby označili hlavne ubytovanie, požičiavanie vecí, prepravu zásielok, vecí a nábytku, alebo služby v domácnosti.Naopak, medzi tie služby, ktoré respondenti nevyužívajú a ani ich neplánujú využiť, patria najviac venčenie a stráženie domácich zvierat, požičiavanie peňazí, stráženie detí, alebo taktiež zdieľanie kancelárií.Veľká časť slovenskej internetovej populácie (42 %) uvádza, že služby zdieľanej ekonomiky síce nevyužíva, avšak radi by ich využili v budúcnosti. Zhruba tretina naopak tvrdí, že služby zdieľanej ekonomiky nevyužíva a ani to neplánuje (29 %). Výrazne viac sa tak vyjadrili ľudia so základným a stredným vzdelaním bez maturity oproti ostatným vzdelanostným kategóriám.Približne tretinu potom spoločne tvoria ľudia, ktorí tieto služby využili, alebo využívali v minulosti (19 %), a takí, ktorí ich aktívne využívajú aj v súčasnosti (11 %). Týka sa to viacej žien a ľudí s vyšším vzdelaním. Svoju skúsenosť hodnotí viac než polovica (58 %) týchto respondentov ako skôr pozitívnu a približne štvrtina (23 %) ako veľmi pozitívnu. Zvyšok opýtaných má neutrálny postoj (18 %). Negatívnu skúsenosť nedeklaroval nikto z týchto opýtaných.Medzi Slovákmi a Čechmi v oblasti zdieľanej ekonomiky badať rozdiely. Medzi Čechmi je napríklad viac tých, ktorí tieto služby nevyužívajú a ani sa ich využiť nechystajú (45 %). Menší záujem Čechov o zdieľanú ekonomiku v porovnaní so Slovákmi je vidieť taktiež z počtu respondentov, ktorí tieto služby zatiaľ nevyužívajú, avšak radi by to skúsili v budúcnosti.