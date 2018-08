PRIESKUM: Slováci a Česi sa snažia znížiť množstvo vytvoreného odpadu

ZIlustračné foto. Foto: TASR - Henrich Mišovič Foto: TASR - Henrich Mišovič

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 4. augusta (TASR) - Tri štvrtiny Slovákov a ešte viac Čechov aktívnych na internete vníma zamorenie planéty plastovým odpadom. Polovica respondentov si vždy do obchodu donesie vlastnú tašku. Vyplýva to z online prieskumu spoločnosti Nielsen Admosphere, ktorého sa zúčastnilo 500 slovenských a 500 českých respondentov.Najviac respondentov vždy alebo väčšinou triedi plast (95 percent), papier (90 percent) a sklo (necelých 90 percent). Vysoké percento triedi aj železný odpad a batérie. Na Slovensku separuje oba tieto typy odpadu zhodne 72 percent opýtaných, v Česku je silnejšie triedenie batérií (76 percent) než kovového odpadu (66 percent).Recyklácia biologického odpadu, či už prostredníctvom špeciálnych kontajnerov alebo vlastného kompostovania, je v obidvoch krajinách na poslednom mieste, pričom viac sa mu venujú Slováci (63 percent) ako Česi (55 percent).Respondenti sa tiež snažia minimalizovať množstvo odpadu, ktorý si donesú domov. Okrem nosenia vlastných tašiek používa pravidelne väčšina Slovákov aj Čechov nabíjateľné batérie. Okolo polovice opýtaných sa tiež snaží nakupovať menej vecí. Tieto aktivity sú aj súčasťou životného štýlu zero waste (nulový odpad), o ktorom už počulo 38 percent opýtaných Slovákov a 30 percent Čechov.