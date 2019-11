Prieskum: Slováci by sa pre Vianoce nemali zadlžovať

Ilustračná snímka. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. novembra (TASR) - Vianočné sviatky patria k finančne najnáročnejším sviatkom v kalendárnom roku, keďže jednorazovo významne zaťažujú rodinnú kasu. Málokto sa pripravuje na Vianoce počas celého roka. Väčšina Slovákov (90 %) plánuje vianočné nákupy práve na posledné dva mesiace pred nimi.Dokonca až takmer polovica Slovákov (47 %) si necháva nákup darčekov na posledné dva týždne. Ženy sú pri plánovaní Vianoc disciplinovanejšie. Polovica žien zabezpečuje darčeky mesiac až dva pred Vianocami, zato u mužov je to iba tretina. Na poslednú chvíľu, čiže pár dní pred Vianocami, si však necháva nákup darčeka tretina mužov (29 %), ale žien iba 9 %. Ukázal to prieskum spoločnosti Partners Group SK, ktorý minulý mesiac realizovala agentúra Focus.Slováci prezradili, aké darčeky plánujú tento rok kupovať pod stromček.uviedol Peter Gurecka, odborník na financie z Partners Group SK. Viac ako štvrtina opýtaných ešte nevedela, aké darčeky nakúpi, a to viac muži (34 %), ako ženy (21 %).Z prieskumu tiež vzišlo, že v priemere plánujú Slováci minúť tento rok na nákup vianočných darčekov takmer 200 eur. Podľa odborníka netreba však zabúdať na to, že nákup darčekov je iba jednou z nákladových položiek, s ktorými treba na sviatky počítať. Darčeky tvoria približne polovicu celkových vianočných nákladov. Okrem darčekov treba myslieť aj na vianočnú výzdobu, a hlavne na vianočné pečenie a bohatý sviatočný stôl. Celkovo tak možno na Vianoce minúť v priemere 400 eur a ak sa prirátajú aj náklady na cestovanie, suma sa ešte zvýši.Potešujúci je fakt, že len málo Slovákov (5 %) si plánuje na Vianoce požičať peniaze, i keď ideálne by bolo, ak by sa na Vianoce vôbec nezadlžovali.upozorňuje Gurecka.Ak i napriek tomu sa siahne po úvere (pôžička, spotrebiteľský úver, debet na kreditnej karte) malo by sa vopred vedieť, či dlžník bude schopný úver splácať.hovorí Iveta Hudáková, analytička z portálu Finančný kompas a zároveň poukazuje na úverové pasce, ktorým je dobré sa vyhnúť.Rizikom, podľa nej, sú kreditné karty.poukazuje na nebezpečenstvo kreditiek Hudáková.