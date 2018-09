Prieskum: Slováci cestujú na jeseň najmä do Egypta

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 25. septembra (TASR) - Aj po konci hlavnej dovolenkovej sezóny majú slovenskí turisti záujem o cestovanie k moru. Dopyt po zájazdoch do teplých krajín na jeseň je v porovnaní s minulým rokom zatiaľ o 75 percent vyšší, ukazujú štatistiky cestovnej agentúry Invia, o ktorých TASR informoval jej marketingový riaditeľ Michal Tůma. Okrem Egypta a Turecka majú Slováci záujem aj o exotické destinácie, akými sú Omán alebo Kapverdy.Kým záujem o klasické európske destinácie na jeseň opadá, obľuba Egypta a Turecka u slovenských turistov v období od septembra do novembra stúpa.uviedol Tůma. S koncom letnej sezóny však rastie aj záujem o exotické destinácie. U Slovákov tento rok vedie Omán, Kapverdy alebo Spojené arabské emiráty.Väčšina cestovateľov na svoju cestu uprednostňuje leteckú prepravu. Viac ako 70 percent turistov si dopraje all inclusive služby.povedal Tůma.Takmer polovica cestujúcich si dovolenky užije v päťhviezdičkových hoteloch, tie tento rok zvolilo zatiaľ o 85 percent osôb viac ako v rovnakom období vlaňajška. Cestovatelia na dovolenke strávia najčastejšie osem dní, za ktoré zaplatia priemerne 598 eur na osobu.