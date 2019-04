Prieskum: Slováci chcú lacnejšie prezúvanie a lepšie služby servisov

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 10. apríla (TASR) - Takmer polovica slovenských motoristov je nespokojná so svojím pneuservisom. Najčastejším dôvodom je cena za prezúvanie. Zvyšujúcu sa náročnosť vodičov potvrdzuje druhý najfrekventovanejší faktor sťažností - je ním prostredie a čistota pneuservisu.Ceny za pneuservisné služby by mali byť nižšie alebo by aspoň mali zodpovedať kvalite, tvrdí 27 % respondentov v prieskume, ktorý v stredu prezentovali zástupcovia pneumatikárskej spoločnosti Vredestein.V prieskume, ktorý sa uskutočnil medzi 26. februárom a 19. marcom 2019 na vzorke 664 vodičov, žiada takmer tretina z nich reálnu záruku na kvalitu služieb pneuservisov. Možno aj preto viac ako polovica majiteľov áut hovorí, že najradšej sleduje výmenu obutia priamo pri vozidle, aby ju mohla kontrolovať."Keď som platiaci zákazník, chcem sa tak aj cítiť," hovoria slovenskí motoristi, no v pneuservisoch to tak často nie je. Časté sú špina v prevádzke, biedna alebo žiadna čakáreň (chýba v 40 % prevádzok), nehygienické či absentujúce toalety (tie nemá polovica pneuservisov), stiesnené a preplnené parkovacie plochy. Celkové prostredie prevádzok, kam chodia vodiči meniť pneumatiky dvakrát ročne, vníma veľmi negatívne štvrtina z nich.Sú však aj také, ktoré idú s dobou, a v tretine je už dnes WiFi pripojenie, v polovici sú nápojové automaty.Viac ako 16 % motoristov prekáža slabá úroveň služieb. Ide o uskladnenie pneumatík a tiež o poskytnutie náhradného vozidla, prípadne pick-up servisu, teda odvozu auta od zákazníka a jeho privezenie späť už v prezutom stave. Väčšina je však so službami spokojná a pneuservisy jej stále viac vychádzajú v ústrety. Takmer dve tretiny už dnes ponúkajú nielen prezutie, ale aj geometriu, opravy diskov a drobné autoservisné práce.Až za týmito tromi výraznými faktormi nespokojnosti nasleduje kvalita obsluhy. Tam sa situácia evidentne zlepšuje. Korektnosť, vedomosti v odbore a znalosť sortimentu sa zdajú slabé len desatine vodičov.Podobnému počtu respondentov sa nezdá dlhé čakanie na termín - to je však v sezóne celkom bežným javom, s ktorým treba rátať a objednať sa v dostatočnom predstihu. Čo je však vnímané podstatne horšie, je to, že štvrtina opýtaných čaká zhruba pol hodiny aj napriek tomu, že sa objednala a prišla na svoj termín.Väčšina rezervácií termínov sa stále deje telefonicky (63 %). Na osobný kontakt sa spolieha 16 % motoristov, len 7 % ľudí využíva moderné internetové rezervačné systémy. Osmina vodičov verí svojmu šťastiu a ide prezúvať naslepo bez objednávky, čo sa najmä v sezóne rovná dlhému čakaniu.