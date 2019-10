Prieskum: Slováci chcú v obchodoch poriadok a nakúpiť čo najrýchlejšie

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 24. októbra (TASR) - Moderná doba so sebou prináša zmeny v každej oblasti života a najnovšie trendy ukazujú, že Slováci žijú čoraz aktívnejšie. Zamestnáva ich práca a snažia sa venovať viac času rodine, ale aj cestovaniu. Výsledky interného prieskumu spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko potvrdili, že týmto trendom sa prispôsobuje aj ich nákupné správanie. Výsledky ukázali, že Slováci chcú mať potraviny v košíku čo najrýchlejšie, rozhodujúci je aj zážitok z nákupov.Ako ďalej ukázal prieskum, Slovákom sa okrem životného štýlu menia aj nákupné požiadavky. Rastú nároky na kvalitu, príjemné prostredie či profesionálny prístup, rozhodujúci je aj čas strávený v obchodoch.tvrdí David Kovář, obchodný riaditeľ pre maloobchod a obchodné reťazce spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko.Prieskum tiež ukázal, že nakupujúcim prekáža, keď sú produkty rozmiestnené nesystémovo po celej predajni, nie sú vždy označené a sú medzi sebou pomiešané.zdôrazňuje Kovář.Podľa neho vysoké nároky nemajú Slováci len na veľké supermarkety, ale aj na menšie prevádzky, ktoré majú viac po ruke. Aj preto sa prerábky v rámci Regálového programu dotkli približne 150 predajní po celom Slovensku. Prehľadná a jednoduchá navigácia sú totiž to, čo nakupujúci oceňujú. Odzrkadlilo sa to na zvýšení predaja o 13 % v porovnaní s ostatnými predajňami a podľa prieskumu GfK sa zároveň skrátil čas nákupu priemerne o tretinu. Potvrdilo sa, že spotrebiteľ oceňuje prehľadnosť a úsporu času.