Prieskum: Slováci patria k náročnejším zákazníkom

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 8. apríla (TASR) - Slováci sú veľmi nároční zákazníci. Pri nákupoch online by chceli spojiť štandardné výhody kamenného obchodu, teda tovar okamžite mať k dispozícii, a e-shopu s jeho širokým výberom, ktorý doplnia podrobné informácie o produkte, dobré recenzie na sociálnych sieťach a doprava zdarma. Ukázal to prieskum kuriérskej spoločnosti DPD.Slovenskí zákazníci e-shopov najviac oceňujú, ak obchodník ponúka dopravu zadarmo a uvádza detailný opis predávaných produktov. Za objednaný tovar najradšej platia v hotovosti a doma ho chcú mať už na druhý deň. Naopak, od nákupu ich odradia zlé recenzie na sociálnych sieťach a cenových porovnávačoch či chýbajúce skladové zásoby.Online zákazníci nemajú radi, ak pri nákupe objavia skryté poplatky. Podľa DPD E-shopper barometra takmer tretina opýtaných kupuje najradšej v obchodoch, ktoré ponúkajú dopravu zadarmo (32 %) a detailne opíšu predávané produkty (29 %), necelá štvrtina ľudí (23 %) oceňuje, ak k finálnej cene produktu už nie sú pripočítané žiadne ďalšie skryté poplatky. Pre zákazníkov je tiež dôležitá možnosť platby v hotovosti po doručení či možnosť bezplatného vrátenia tovaru.Prieskum tiež ukázal, že pre ľudí je veľmi dôležité hodnotenie e-shopu na sociálnych sieťach a porovnávačoch.vysvetľuje Andrea Bačíková z kuriérskej spoločnosti. Pre ľudí je tiež veľmi dôležitá bezpečnosť platby. Ak má internetový obchod slabé zabezpečenie platieb, až štvrtina potenciálnych zákazníkov z neho radšej odíde ku konkurencii.Platba v hotovosti po doručení tovaru na dobierku je na Slovensku stále najobľúbenejšia. Najradšej tento spôsob podľa prieskumu využívajú až dve tretiny zákazníkov. Rastúce nároky na rýchlu dodávku tovaru kopíruje i zrýchlenie platieb. Platby platobnou kartou používa pri nákupoch už 45 % ľudí, čo predstavuje medziročný rast o sedem percentuálnych bodov. Naopak, klasický bankový prevod je na ústupe. Kým v roku 2017 túto možnosť využívala takmer polovica zákazníkov (49 %) slovenských e-shopov, aktuálne je to už len 38 %.