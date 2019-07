Prieskum: Slováci sa v starostlivosti o svoje zuby zlepšujú

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 16. júla (TASR) – Slováci sa v starostlivosti o svoje zuby zlepšili. Vyplýva to z prieskumu, ktorý v rámci edukačnej kampane uskutočnila vo viac ako 300 slovenských lekárňach Slovenská komora zubných lekárov (SKZL). Realizoval sa na vzorke 22.820 ľudí. V rámci kampane tak mali Slováci možnosť zistiť nielen to, ako sa správne starať o zuby a ústnu dutinu, ale aj to, prečo je dôležitá starostlivosť o medzizubné priestory, či ako si vybrať správnu zubnú kefku.uviedla predsedníčka Výboru SKZL pre prevenciu a hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR pre zubné lekárstvo Neda Markovská.Z prieskumu vyplýva, že medzi tri najčastejšie dôvody návštevy zubného lekára za posledné dva roky patrí podľa účastníkov kampane preventívna prehliadka (81 %), dentálna hygiena (21 %) a bolesť zuba (26 %). Prekvapivé je podľa odborníkov to, že tri percentá opýtaných za posledné dva roky zubára vôbec nenavštívili.Medzi pozitívne zistenia podľa SKZL patrí, že 93 percent opýtaných používa pri starostlivosti o ústnu hygienu zubnú kefku. Menej uspokojivé je však to, že iba tretina opýtaných (33 %) využíva na čistenie medzizubnú kefku. Ešte nižší je podiel Slovákov (30 percent), ktorí využívajú v starostlivosti o ústnu dutinu dentálnu niť.Nedostatkom v starostlivosti o zuby a hygienu ústnej dutiny je podľa zistení nepravidelná výmena zubnej kefky. Tá by sa podľa odporúčania zubných lekárov mala vymeniť minimálne každé dva až tri mesiace a vždy po prekonaní infekčnej choroby.hovoria odborníci.Pozitívny je nárast tých, ktorí si menia kefku každé tri mesiace. Podľa aktuálneho zistenia je to 63 percent. Len 17 percent účastníkov preventívnej akcie v lekárňach si vymieňa zubnú kefku pravidelne každé tri mesiace, a to vždy po prekonaní infekčnej choroby. Nepravidelne si zubnú kefku mení rovnako 17 percent opýtaných a raz za pol roka bez ohľadu na prekonané infekčné ochorenie si zubnú kefku mení 13 percent návštevníkov.Takmer 4500 všetkých účastníkov odbornej kampane (20 percent) nevedelo, že neošetrený zubný kaz alebo zápal ďasna môže mať priamy vplyv na poškodenie obličiek, srdca, ciev a iných orgánov. V porovnaní s minulosťou aj tu podľa odborníkov vidieť zvýšenie povedomia, keďže na identickú otázku v roku 2018 odpovedalo "nie" alebo "neviem" 25 percent opýtaných.