Prieskum: Slováci sú vo financiách skôr konzervatívni

Ilustračné foto. Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. novembra (TASR) - Slováci chcú mať prehľad o svojej finančnej situácii, aj keby mala byť nepríjemná. Možnosť ocitnúť sa v mínuse na účte pripúšťajú len vo výnimočnom prípade. Ukázal to prieskum agentúry 2muse pre Poštovú banku.Podľa jeho výsledkov Slováci sú vo financiách skôr konzervatívni a život na dlh nepreferujú. "Uvádza hovorkyňa banky Lýdia Žáčková. Povolené prečerpanie občas využívajú aj dôchodcovia. Týmto spôsobom si „požičiavajú“ v priemere 210 eur.Pozitívne je, že drvivá väčšina klientov je v pluse. Najlepšie sú na tom ekonomicky aktívni ľudia (21 – 60 rokov), ktorí majú našetrené v priemere 2466 eur. Mladí do 20 rokov sú na tom výrazne horšie (331 eur) než dôchodcovia (1939 eur). Až 40 % tých, ktorí si šetria, má úspory na bežnom účte.Optimálna finančná rezerva by mala byť vo výške šesťnásobku mesačného príjmu. "" dodáva hovorkyňa.Pre vytváranie rezervy je najlepšie, ak k peniazom nie je tak ľahký prístup. Je vhodnejšie mať ju na sporiacom ako na bežnom účte. V opačnom prípade sa totiž stáva, že ľudia siahajú na úspory pre bežné výdavky i kúpu tovaru, ktorý až tak nepotrebujú.