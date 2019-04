Prieskum: Slováci vnímajú Veľkú noc primárne ako náboženský sviatok

Ilustračné foto. Foto: TASR/Marko Erd Foto: TASR/Marko Erd

Bratislava 18. apríla (TASR) – Pre polovicu Slovákov je Veľká noc primárne náboženský sviatok. Tretina obyvateľstva ju vníma ako sviatok jari s mnohými tradíciami a takmer pätina občanov len ako príležitosť voľných dní bez špeciálnej náplne. Vyplýva to z prieskumu agentúry Go4insight, ktorý realizovala na vzorke 1000 Slovákov vo veku 15 až 79 rokov.Veľká noc je v kresťanskom kalendári najvýznamnejším sviatkom. Ako primárne náboženský sviatok vníma Veľkú noc 51 percent slovenskej populácie. Ako sviatok jari a ľudových tradícií berie Veľkú noc 31 percent a pre zvyšných 18 percent obyvateľstva znamená Veľká noc len voľné dni.Vnímanie Veľkej noci sa líši v závislosti od veku. Hoci vo všetkých vekových skupinách náboženské vnímanie Veľkej noci prevažuje, dominantným sa stáva až vo veku nad 50 rokov a ešte viac vo veku nad 70 rokov.informuje Rastislav Kočan z Go4insight.Z hľadiska regiónov prisudzujú Veľkej noci náboženskú náplň najmä obyvatelia východného Slovenska, kde ju za kresťanský sviatok považujú dve tretiny obyvateľstva.V súvislosti s veľkonočnými sviatkami ľudia dodržiavajú rôzne tradície. Najviac, teda 70 percent ľudí sa stretáva s rodinou a príbuznými, 67 percent si vyzdobuje domácnosť veľkonočnou výzdobou a 66 percent ľudí pripravuje aj špeciálne veľkonočné jedlá a koláče.Na veľkonočné bohoslužby do kostola chodí podľa prieskumu 44 percent slovenskej populácie. Štvrtina ľudí maľuje veľkonočné kraslice, 14 percent pletie veľkonočné korbáče. Tieto aktivity majú na programe viac rodiny s deťmi. Tradíciu skrývania a hľadania vajíčok, ktorá je preferovaná skôr v západnej Európe, zatiaľ zaradili do svojich veľkonočných zvykov len 2 percentá obyvateľov. Šesť percent obyvateľov Slovenska nedodržiava žiadnu z týchto tradícií.Špeciálne postavenie medzi slovenskými veľkonočnými tradíciami márespektíve. Tieto tradície v nejakej forme zachovávajú takmer dve pätiny Slovákov, častejšie mladí ľudia do 19 rokov a rodiny s deťmi.Tradíciu šibať a oblievať dievčatá 63 percent Slovákov z prieskumu vníma pozitívne. Väčšie prijatie tejto tradície prejavujú muži, no aj medzi ženami mierne prevažujú pozitívne názory naa "šibačku". Pozitívne vnímanie sa objavuje najmä u žien nad 30 rokov. Polovica dievčat do 19 rokov je skôr za a druhá polovica skôr proti tejto tradícii. Skôr negatívne tradíciu kúpania či šibania vnímajú len mladé ženy vo veku od 20 do 30 rokov.Najpozitívnejšie sa na túto tradíciu pozerajú starší ľudia a ľudia z východného Slovenska. Naopak Bratislavčania zvyk podporujú menej. Pritom nie sú významné rozdiely medzi obyvateľmi vidieka a miest.