Prieskum: Takto by podľa Slovákov mal vyzerať ideálny smartfón

Smartfóny meníme, keď sa nám pokazia

Fotoaparát a displej je pre Slovákov dôležitý

Ako svoj mobil najčastejšie využívame?

Slúchadlá ako neoceniteľný doplnok smartfónu

23.11.2021 (Webnoviny.sk) - Používatelia smartfónov, ktorí si nedávno zakúpili smartfón, alebo si ho do konca roka plánujú kúpiť, odpovedali v najnovšom prieskume na to, ako by mal ich ideálny kandidát vyzerať.Podľa prieskumu (N = 1043), ktorý si Huawei na Slovensku nechal vypracovať spoločnosťou NMS, Slováci najčastejšie siahajú po smartfónoch, ktoré majú špecifické parametre. Tým najdôležitejším je adekvátna cena (67 % opýtaných), dostatočná výdrž batérie (51 %) či kvalita fotoaparátu (44 %). Muži si vyberajú nový model predovšetkým na základe výkonu, značky, kvality displeja, pričom mobil využívajú okrem komunikovania najmä na fotografovanie širokouhlých záberov, počúvanie hudby, navigovanie či hranie hier.Pre ženy je mimoriadne dôležité mať vo svojom novom smartfóne kvalitný fotoaparát s dobrou selfie kamerou, možnosťami využívať rôzne filtre či tiež dostatočne veľkú pamäť na ukladanie množstva fotografií a videí. Svoje smartfóny pritom najčastejšie využívajú na fotografovanie či prezeranie sociálnych sietí.Slováci tiež odpovedali, kedy si kupujú nové smartfóny. Najčastejším dôvodom na kúpu nového zariadenia pritom uvádzajú poškodenie či zničenie svojho starého telefónu (48 %). Každý piaty Slovák zároveň uvádza, že je ochotný kúpiť si nový mobil, ak nájde taký, ktorý má dobrý pomer ceny a výkonu.Ak už vyberáme nový smartfón, dôležitý je pre polovicu Slovákov veľký displej, pre takmer tretinu používateľov je tiež podstatná hrúbka smartfónu. V čase, kedy Slováci túžia po ultratenkom smartfóne s veľkým a kvalitným displejom, prichádza na trh novinka v podobe Huawei nova 9, smartfónu s 6,6-palcovým 120 Hz zakryveným displejom a iba 7,77 mm tenkým telom.Nemenej dôležitou požiadavkou pri výbere nového smartfónu je pre Slovákov aj kvalitný fotoaparát, ktorý nemá problém ani s nočnými fotografiami. Tri štvrtiny z nás si želá v novom mobile taký fotoaparát, ktorý si poradí s fotografovaním aj za zhoršených svetelných podmienok. Odpoveď opäť prináša Huawei so svojím modelom nova 9, ktorý ponúkne štvoricu objektívov. Selfie kamera má rozlíšenie 32 Mpix a zadný ultra-fotoaparát 50 Mpix sa môže pochváliť veľkým snímačom, ktorý zaisťuje o 40 % vyšší príjem svetla.Samozrejme, nechýba možnosť zachytiť ultraširokouhlé scény, makro zábery či kvalitné 4K video. To je, mimochodom, dôležité pre 37 % Slovákov. Ďalších 35 % používateľov vyžaduje od svojho smartfónu, aby vedel niekoľkonásobne približovať objekt pri fotografovaní, čo model nova 9 s 50-násobným zoomom opäť dokonale spĺňa.Až 54 % respondentov uviedlo, že okrem základnej komunikácie sa venuje najčastejšie surfovaniu na internete a viac než polovica (51 %) primárne prezerá obsah sociálnych sietí. Práve na tieto činnosti sa skvele hodí veľký 6,6-palcový displej nedávno predstavenej novinky Huawei nova 9 s jemným rozlíšením a obnovovacou frekvenciou 120 Hz pre ešte lepší zážitok. Medzi ďalšie časté činnosti na smartfónoch patrí fotografovanie (49 %), mobilné bankovníctvo či platby prostredníctvom mobilu (40 %), počúvanie hudby či sledovanie filmov (28 %), ale aj hranie hier (17 %).Práve na základe tohto prieskumu prišiel Huawei s možnosťou bezkontaktnej platby prostredníctvom aplikácie Curve a neustále pracuje na tom, aby sa v obchode s aplikáciami Huawei AppGallery nachádzali všetky potrebné aplikácie lokálnych developerov.Slováci tiež v prieskume odpovedali na otázku, aké zariadenia najčastejšie k svojmu mobilu pripájajú. Až 58 % opýtaných uviedlo, že najčastejšie pripájaným hardvérom k svojmu smartfónu sú bezdrôtové slúchadlá. Práve tie je možné získať ako bonus ku kúpe nového Huawei nova 9 prostredníctvom slovenských operátorov, a to až do konca roka alebo do vypredania zásob.Populárne sú tiež smart hodinky, ktoré si k svojmu mobile pripája až 38 % Slovákov. Huawei spolu so smartfónom nova 9 predstavil aj novú sériu smart hodiniek Huawei Watch GT 3 v dvoch veľkostiach, ktoré sú vhodné pre ženy i mužov.Informačný servis