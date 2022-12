Prieskum ukázal, koľko ľudí príde na januárové referendum o zmene ústavy

Referendum o zmene ústavy

Ľudia nad 50 rokov

1.12.2022 (Webnoviny.sk) - Na januárovom referende sa určite plánuje zúčastniť 37,1 percenta ľudí, naopak, určite sa na ňom nezúčastní 28,1 percenta ľudí. Ďalších 17,1 percenta opýtaných sa na referende asi zúčastní a 10,8 percenta sa vyjadrilo, že sa asi nezúčastnia.Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ Na hrane, ktorá v dňoch 8. až 11. novembra oslovila 1 000 respondentov starších ako 18 rokov s otázkou:„21. januára 2023 sa bude konať referendum o zmene ústavy, ktorá by umožňovala ukončenie volebného obdobia NR SR buď referendom, alebo uznesením NR SR. Plánujete alebo neplánujete sa tohto referenda zúčastniť?“.Z prieskumu tak vyplýva, že 56 percent opýtaných vyjadrilo pochybnosť o svojej účasti na referende, alebo ju priamo odmietli. Nevedelo alebo nechcelo odpovedať 6,9 percenta oslovených.Na referende sa plánuje určite zúčastniť 38 percent oslovených mužov a 36 percent žien, naopak, určite sa na ňom nezúčastní 30 percent mužov a 26 percent žien.Svoju určitú účasť na referende podľa prieskumu deklarovali najčastejšie respondenti vo veku 66 a viac rokov (43 %) a vo veku 50 až 65 rokov (41 %), najčastejšie ľudia so stredoškolským vzdelaním s maturitou (39 %) a so základným alebo učňovským vzdelaním bez maturity (38 %) z Prešovského, Žilinského, Banskobystrického kraja (zhodne 42 %) a z Trenčianskeho kraja (39 %).Z oslovených, ktorí sa na referende určite plánujú zúčastniť, je najviac voličov strany Smer-SD , a to až 80 percent, nasledujú voliči hnutia Republika (74 %) a strán Hlas-SD (65 %) a Slovenská národná strana (64 %).