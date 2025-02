Prieskum ukázal, kto by vyhral voľby. Skokanom mesiaca je Smer-SD a Hlas-SD nezmenil svoj trend

Hlas zaznamenal pokles

SNS by zostala pred bránami parlamentu

12.2.2025 (SITA.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali dnes, vyhralo by ich hnutie Progresívne Slovensko s 24,6 percentami hlasov. Vyplýva to z prieskumu výskumnej agentúry NMS. Strana Smer-SD by skončila na druhom mieste a získala by 22,5 percenta hlasov.Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostalo aj ďalších päť strán. Agentúra vykonávala prieskum od 5. do 9. februára na vzorke 1 001 respondentov.Strana Hlas-SD by bola treťou najsilnejšou stranou. Vo voľbách by ju volilo 10,5 percenta voličov. Nasledovalo by hnutie Republika so ziskom 7,4 percenta. Ako agentúra podotkla, u obidvoch strán zaznamenali medzimesačný pokles voličskej podpory. U strany Hlas-SD je tento trend poklesu podpory dlhodobejší.„Pri hnutí Republika zas vidíme úzke prepojenie s podporou strany Smer-SD. Keď Smer-SD rastie, Republika klesá a naopak," priblížila agentúra NMS. Súčasne poukázala na to, že Smer-SD je najväčším skokanom mesiaca a jeho podpora medzimesačne narástla o 4,1 percentuálneho bodu.Z prieskumu ďalej vyplynulo, že do parlamentu by sa prebojovalo aj Kresťanskodemokratické hnutie (6,6 percenta), strana Sloboda a Solidarita (6,1 percenta) a hnutie Slovensko (5,8 percenta).Prieskum súčasne ukázal, že koaličná Slovenská národná strana by sa do parlamentu nedostala. Podľa aktuálneho volebného modelu by vo voľbách získala 1,5 percenta hlasov.