Prieskum ukázal, že Bratislavčania vedia po anglicky najlepšie zo všetkých Slovákov, vlani to tak nebolo

Štáty rozdelili do piatich úrovní

Vlani boli najlepší Košičania

17.11.2024 (SITA.sk) - Obyvatelia Bratislavy dosahujú najvyššiu možnú znalosť angličtiny a umiestnili sa v rebríčku Top 15 miest sveta, ktoré tento jazyk ovládajú najplynulejšie. Vyplýva to z prieskumu EF English Proficiency Index 2024, ktorý každoročne realizuje vzdelávacia organizácia Education First Na prieskume sa zúčastnilo 2,1 milióna ľudí zo 116 krajín, pre ktorých angličtina nie je rodným jazykom. Slovensko v prieskume skončilo na 18. mieste zo všetkých hodnotených krajín a na 16. priečke v poradí európskych krajín.„Prieskum rozdelil štáty do piatich úrovní ovládania anglického jazyka, pričom Slovensko sa umiestnilo v druhej najlepšej skupine krajín s vysokou úrovňou znalosti angličtiny," priblížila spoločnosť s tým, že porovnaní s minuloročnými výsledkami sme si pohoršili o tri body.Najlepšiu znalosť angličtiny majú obyvatelia Bratislavského kraja, najmä Bratislavčania. Spomedzi 1200 miest a regiónov sveta skončila Bratislava na 15. priečke.„Vďaka veľmi vysokej úrovni odbornosti angličtiny, ktorú obyvatelia hlavného mesta dosahujú, vedia v rôznych konverzáciách používať vhodný štýl jazyka, ľahko čítajú zložitejšie texty či napríklad dokážu uzatvoriť zmluvu s rodeným anglicky hovoriacim človekom,“ povedala country manažérka Education First Monika Barboráková V minuloročnom prieskume dosiahli najlepšiu znalosť angličtiny obyvatelia Košického kraja, predovšetkým Košíc. Z pohľadu vekovej štruktúry dnes angličtinu najviac ovládajú mladí Slováci od 21 do 25 rokov a od 26 do 30 rokov.