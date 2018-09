PRIESKUM: V 2. kole prezidentských volieb by boli Mistrík a Pellegrini

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Bratislava 11. septembra - Ak by sa prezidentské voľby konali koncom augusta a začiatkom septembra, do druhého kola by postúpili Robert Mistrík a Peter Pellegrini (Smer-SD). Obaja by získali okolo 12 percent hlasov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý na vzorke 1000 respondentov uskutočnila agentúra AKO v dňoch 30. augusta až 5. septembra.Na treťom mieste by v prezidentských voľbách skončil Eduard Chmelár s 10,8 percenta hlasov. Nasleduje Andrej Danko (SNS) s 9,7 a Štefan Harabin s 8,8 percenta. Tesne za ním by skončil Béla Bugár (Most-Híd) s 8,6 percenta. František Mikloško by získal 7,1 percenta hlasov, podobne ako Zuzana Čaputová, ktorej by svoj hlas odovzdalo 6,9 percenta opýtaných. Desiatku najúspešnejších kandidátov uzatvárajú Marian Kotleba (ĽSNS) a Igor Matovič (OĽaNO), ktorých by podporilo 4,6, respektíve 4,7 percenta respondentov. Milan Krajniak (Sme rodina - Boris Kollár) by získal 4,4 percenta hlasov.Ostatní získali menej ako tri percentá hlasov. Boli nimi Martin Daňo (2,7 percenta), Marián Čaučík (1,9 percenta), Bohumila Tauchmannová (1,8 percenta), Juraj Zábojník (1,8 percenta), Radovan Znášik (1,2 percenta), Oskar Fegyveres (0,5 percenta) a Róbert Švec (0,5 percenta).Z prieskumu tiež vyplynulo, že voliť by nešlo 2,6 percenta opýtaných, komu dať svoj hlas by nevedelo 18,6 percenta opýtaných a 0,5 percenta respondentov odmietlo prezradiť, koho by volili. Hlasy v prieskume teda rozdelilo 78,3 percenta respondentov.Agentúra AKO realizovala prieskum volebných preferencií formou telefonického dopytovania. Respondentom položila otázku "Ak by sa voľby prezidenta konali tento víkend, ktorému z uvedených kandidátov by ste asi dali svoj hlas? Predčítam vám ich zoznam v náhodnom poradí". Kandidáti boli prezentovaní tak, ako budú na volebnom lístku - aj s údajom o veku, profesii a politickej strane, respektíve nezávislosti kandidáta. Okrem 15 verejne ohlásených kandidátov boli do zoznamu zaradení aj pravdepodobní zástupcovia tých strán, ktoré ešte neoznámili svojho kandidáta - SMER-SD, SNS a OĽaNO.