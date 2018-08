Prieskum: V Česku pribúda ľudí veriacich v boha a peklo

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Brno 31. augusta (TASR) - Česi nie sú zarytí ateisti, ktorým by bola otázka viery veľmi vzdialená, ako sa doposiaľ myslelo. Z najnovšieho výskumu sociológa Ladislava Rabušica z brnianskej Masarykovej univerzity totiž vyplýva, že pribúda ľudí, ktorí veria v boha a peklo. Vo štvrtok o tom informoval český spravodajský portál Novinky.cz.Niektorých odborníkov značne prekvapilo, že medzi obyvateľmi Česka je ešte viac tých, čo veria v posmrtný život a tiež v reinkarnáciu, čiže prevteľovanie, ktoré sa spája s budhizmom.Rabušic so svojím tímom sleduje vývoj názorov českej spoločnosti takmer 30 rokov. Údaje, ktoré doteraz zhromaždili, sú mimoriadne podrobné, a preto sú unikátne. Vďaka nim je možné porovnať súčasné názory verejnosti s jej názormi spred desiatich rokov alebo zo začiatku 90. rokov minulého storočia.Z údajov napríklad vyplýva, že v roku 1991 verilo v prevteľovanie len šesť percent vysokoškolákov. V súčasnosti je však až tretina vysokoškolsky vzdelaných ľudí presvedčená o tom, že ľudská duša po smrti zamieri do inej telesnej schránky a opäť sa objaví na svete.Vďaka výskumu majú odborníci množstvo zaujímavých údajov a zistili, že Česi si dosť často kladú duchovné otázky, uviedol denníku Právo sociológ Roman Vido.Zvyšujúce sa počty ľudí veriacich v nebo, peklo, posmrtný život a prevteľovanie sú podľa Vida dôkazom, že pribúda tých, ktorí venujú energiu a čas otázkam spojeným s hľadaním zmyslu života.Pre sociológa je najväčším prekvapením výskumu viera v boha - verí v neho približne 40 percent obyvateľov Česka.Ich počet sa za posledných desať rokov zvýšil o päť percent, pričom väčšina ľudí si ho predstavuje ako ducha alebo určitú formu životnej sily.V Česku neplatí už ani stereotyp, že mladá generácia si otázky spojené s vierou a dušou nekladie. Opak je pravdou: viera v posmrtný život sa napríklad u ľudí vekovej kategórie 18-29 rokov zvýšila za posledných desať rokov z 27 na 45 percent.V peklo verí celá pätina Čechov. Už veľmi neplatí ani vžitý názor, že prevažujú pesimisti, lebo v existenciu neba, teda raja, verí až tretina ľudí.Na výskume brnianskej univerzity sa zúčastnilo vyše 1800 osôb. Zo zhromaždených údajov sa podľa sociológa Vida dá vyčítať o obyvateľoch republiky viac, než sa na prvý pohľad môže zdať.Podľa niektorých úvah narastajúce počty ľudí zaoberajúcich sa duchovnými otázkami ukazujú, že hospodárska a politická situácia v Česku je v podstate dobrá. V období krízy by sa totiž ľudia zaoberali riešením svojich existenčných problémov, a nie väčšími úvahami, dodal portál Novinky.cz.