Prieskum: V septembri rastie záujem o cereálne a müsli výrobky

Bratislava 16. septembra (TASR) - V septembri, po slabom auguste, narastá u slovenských spotrebiteľov zvýšený záujem o tzv. obilné raňajky (cereálie a müsli produkty). Podobný boom zažívajú cereálie aj začiatkom roka počas januára a februára. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti Nielsen.Z pohľadu dlhodobého vývoja predstavuje podľa údajov spoločnosti Nielsen celoročná spotreba (v období od augusta 2018 do júla 2019) cereálnych a müsli výrobkov v maloobchode takmer 4700 ton a tržby sa za posledných 12 mesiacov vyšplhali na 21,4 milióna eur.V poslednom roku zaznamenali tržby za túto kategóriu spomalenie tempa rastu, keď medziročný nárast dosiahol 1,2 %, kým pred rokom to bolo 3,4 %. Toto spomalenie tempa rastu zapríčinil negatívny celoročný vývoj spotreby, keďže celkový objem predaja medziročne klesol o 1,7 %, kým pred rokom rástol o viac ako 3 %. Pokles je ťahaný len cereálnymi produktmi, naopak, müsli produkty sa tešili z vyšších predajov.Najobľúbenejším typom raňajkových obilnín sú podľa prieskumu cereálie, ktoré tvoria viac ako dve tretiny z tržieb (14,4 milióna eur). Segment müsli produktov s takmer tretinovým podielom na tržbách generuje takmer 7 miliónov eur ročne. Najmenším segmentom je mix cereálií a müsli produktov, na ktoré slovenskí spotrebitelia minuli len 106.000 eur a na tržbách v rámci skupiny obilných raňajok sa podieľajú iba pol percentom.Aj napriek vedúcej pozícii segmentu cereálií sa ich spotreba aj obrat za posledný rok znížili a oveľa viac sa darilo segmentu müsli. Slovenskí spotrebitelia minuli za müsli produkty o 10 % viac ako minulý rok, čo je podľa prieskumu podmienené vyššou spotrebou. A hoci boli müsli výrobky úspešné a medziročne sa ich spotreba zvýšila o 155 ton, nedokázali kompenzovať straty segmentu cereálií, ktorých predaje zaznamenali pokles 230 ton.Pri nákupe cereálií Slováci preferujú najmä veľké balenia nad 400 gramov. Aj napriek rozmanitej ponuke príchutí cereálií platí, že favoritom je kakao a stále obľúbenejšia škorica. Trojicu dlhodobo najpopulárnejších príchutí, ktoré si ukrajujú spolu viac ako 60 % z koláča cereálií, uzatvára čokoláda. Slováci si však za posledný rok obľúbili aj menšinové príchute cereálií, ako napríklad kombináciu čokolády a karamelu, čokolády a vanilky či medovú príchuť.Rovnako aj pri nákupe müsli vyhľadávajú Slováci predovšetkým balenia nad 400 gramov. Z pohľadu príchutí sú však preferencie odlišné. Jednotkou je čokoláda, nasleduje ovocné müsli a trojicu uzatvára čokoláda s orieškami. Podobne ako pri cereáliách, aj pri müsli výrobkoch dlhodobo rastie záujem o podielovo menej významné kombinácie príchutí – jahoda-mandle, brusnica-malina či kombinácie s orechmi.Nielsen je globálna výskumná a analytická spoločnosť. Je súčasťou indexu S&P 500 a pôsobí vo viac ako 100 krajinách, čím pokrýva viac než 90 % svetovej populácie.