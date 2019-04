Prieskum: V strednej a východnej Európe chýba ubytovanie pre študentov

Ilustračné foto. Foto: TASR/Štefan Puškáš Foto: TASR/Štefan Puškáš

Bratislava 24. apríla (TASR) - Správa spoločnosti Colliers International a medzinárodnej právnickej firmy CMS odhalila, že stredná a východná Európa (CEE) môže v budúcich 10 rokoch čeliť významnému nedostatku študentského bývania. Tretia spoločná výročná správa týchto firiem o nehnuteľnostiach s názvom Student housing in CEE – the next big thing (Študentské bývanie v strednej a východnej Európe – ďalšia veľká vec) sa pozerá na vývoj sektora študentského bývania v krajinách CEE a prináša prieskum názorov investorov na relevantnosť študentského bývania v krajinách strednej a východnej Európy ako kategórie aktív a ich očakávaní do budúcnosti.Nedostatočná cenová dostupnosť, dostupnosť veľmi lacných, ale nedostatočne kvalitných súkromných rezidencií a štátnych internátov spolu s napätými rozpočtami univerzít doteraz znemožňovali rozvoj študentského bývania v strednej a východnej Európe. Kľúčový demografický posun, poznamenaný silným rastom počtu zahraničných študentov, však posúva očakávania, a aj cenovú dostupnosť smerom k medzinárodným normám.Viac než 32 % investorov, ktorí sa do prieskumu zapojili, je v oblasti študentského bývania v strednej a východnej Európe aktívnych alebo naznačuje, že zvažuje túto aktivitu. Poľsko bolo vyhodnotené ako najobľúbenejší trh pre existujúce investičné aktivity, aj pre tých, ktorí zvažujú investovať v budúcnosti (50 % respondentov), nasledované Českou republikou (28 %) a Maďarskom (14 %). Správa odhaľuje, že ponuka v mnohých regiónoch dosť zaostáva za predpovedaným dopytom.hovorí Michal Huťan, z právnickej firmy CMS.Podľa správy bude väčšina veľkomiest strednej a východnej Európy do roku 2028 trpieť významným nedostatkom študentského bývania. Použitím modelu dopytu a ponuky, porovnávajúcim vypočítaný predpoklad počtu zahraničných študentov v meste oproti ponuke postelí, sa ukázalo, že Varšava bude mať v roku 2028 najvyšší nedostatok bývania (deficit -8399 postelí), nasledovaná Budapešťou (-3679), Krakovom (-1227), Prahou (-1795) a Bratislavou (-298). Bukurešť bola jediným veľkomestom, ktoré vyšlo s prebytkom. V tomto scenári a pri uvažovaní s jednou posteľou na izbu, sa vyplývajúca hodnota ponuky na trhu rovná 1,22 miliardy eur.Viac než 87 % skúmaných investorov sa domnieva, že existuje významný nedostatok ponuky súkromného účelovo postaveného študentského bývania (PBSA). Keď sa investorov spýtali na to, či treba stavať alebo kupovať PBSA produkty v strednej a východnej Európe, väčšina respondentov (74 %) bola pripravená stavať aktíva sama, skôr než sa spoliehať na odkúpenie hotového produktu.hodnotí situáciu na slovenskom trhu riaditeľ Colliers International Ermanno Boeris.