Prieskum: Väčšina Slovákov dôveruje úradníkom

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. novembra (TASR) - Väčšina Slovákov dôveruje úradníkom. Dôvodom je najmä ústretovosť, snaha pomôcť či ochota poradiť. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý robila agentúra Focus so združením Dobrý úradník v polovici septembra na vzorke 1015 respondentov. Prieskum ukázal aj to, že za nedôverou ľudí voči úradníkom je najmä neochota, nezáujem, arogancia či korupcia a klientelizmus.informovala Monika Filipová z OZ Dobrý úradník. Pozitívne skúsenosti s úradníkmi podľa prieskumu prevládali nad negatívnymi.priblížila Filipová.Vyššia miera nedôvery voči úradníkom je vo veľkých mestách nad 50.000 obyvateľov.doplnila s tým, že najvyššiu mieru subjektívneho vnímania dosahu práce úradníkov na vlastné životy deklarovali opýtaní v Trnavskom kraji, najnižšiu v Banskobystrickom kraji.Filipová pripomína, že združenie Dobrý úradník spája úradníkov zo štátnej správy aj samosprávy, ktorí podporujú proaktívne budovanie kvalitnej a etickej verejnej správy.