Prieskum: Viac ako polovica ľudí eviduje vo svojom okolí partie, ktoré by dokázali ublížiť pre svoju zvrátenú ideológiu

Až polovica ľudí sa s extrémizmom stretáva

Nenávistných prejavov pribúda

9.4.2022 (Webnoviny.sk) - Extrémizmom sa cítia ohrození predovšetkým mladí ľudia vo veku od 18 do 35 rokov, naopak, ľudia vo veku od 56 a viac rokov sa necítia ohrození.Vyplýva to z telefonického prieskumu odboru prevencie kriminality (OPK) Kancelárie ministra vnútra SR, na ktorom sa od 6. do 17. decembra 2021 zúčastnilo tisíc osôb starších ako 18 rokov. Michaela Paulenová z tlačového odboru Ministerstva vnútra SR v tlačovej správe uviedla, že prieskum sa uskutočnil v súlade s Koncepciou boja proti radikalizácii a extrémizmu do roku 2024.Veľmi alebo relatívne ohrozených extrémizmom sa cítilo 31,7 percenta opýtaných a možnosti relatívne neohrozený a necítim sa vôbec ohrozený uviedlo 68,3 percenta opýtaných. Relatívne až veľmi ohrozene sa cítili viac ženy (34,1 percenta) než muži (28,9 percenta).Radikálne prejavy vo svojom okolí neeviduje 54,3 percenta opýtaných, no 7,6 percenta vedelo identifikovať partiu alebo skupinu ľudí, ktorí by boli schopní pod vplyvom radikálnej ideológie spáchať násilný trestný čin, a 7 percent vedelo identifikovať takéhoto jednotlivca.Viac ako 21 percent všetkých opýtaných tiež pozná niekoho, u koho spozorovali zmeny v názoroch alebo správaní smerom k radikalizmu, avšak si nemyslia, že by tieto osoby boli schopné násilnej trestnej činnosti.Takmer 41 percent respondentov má pocit, že prejavy nenávisti a nenávistných prejavov rapídne stúpli a podľa 36 percent opýtaných stúpajú mierne.Podľa 14,5 percenta opýtaných dané prejavy neklesajú ani nerastú a sú približne na rovnakej úrovni. Z opýtaných vníma pokles nenávisti a nenávistných prejavov 4,7 percenta.Najrapídnejší nárast nenávisti a nenávistných prejavov vníma najmä mladšia generácia (18 – 25 rokov) a naopak, pokles nenávisti a nenávistných prejavov bol zaznamenaný najmä medzi respondentmi vo veku od 56 do 65 rokov.