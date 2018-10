PRIESKUM: Z možných kandidátov by ľudia najviac volili M. Lajčáka

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 2. októbra (TASR) - Ak by sa prezidentské voľby konali v septembri, ľudia by najviac volili ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, získal by 26 percent. Za ním by nasledoval predseda parlamentu Andrej Danko (12,3 percenta) a Robert Mistrík (9,5 percenta). Vyplýva to z prieskumu, ktorý na vzorke 1015 respondentov robila agentúra Focus 18. až 25. septembra. Prezidentské voľby budú na jar, oficiálni kandidáti ešte nie sú známi.Ďalší v poradí by skončil sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin s 9,1 percenta, piaty by bol Marian Kotleba (8,7 percenta) a za ním nasledujú predseda koaličného Mosta-Híd Béla Bugár a šéfka poslaneckého klubu OĽaNO Veronika Remišová. Obaja by získali zhodne po 7,9 percenta hlasov.Len 5,2 percenta opýtaných by volilo Zuzanu Čaputovú, ešte menej, 4,9 percenta Františka Mikloška a 4,1 percenta hlasov by dostal Eduard Chmelár. Ani tri percentá by nezískal poslanec NR SR Sme rodina Milan Krajniak (2,4 percenta) a Juraj Zábojník (1,2 percenta). Nula a mierne viac ako nula percent by získali Oskar Fegyveres (0,0 percenta), Martin Daňo a Radovan Znášik (po 0,3 percenta), Róbert Švec a Bohumila Tauchmannová (po 0,1 percenta).Agentúra sa respondentov pýtala, komu by dali hlas z menovaných možných kandidátov. Zoznam mien náhodne rotoval. Z prieskumu tiež vyplynulo, že 29,7 percenta opýtaných nevie, komu by dalo hlas, deväť percent by voliť nešlo a z uvedeného zoznamu možných kandidátov by si niektorého vybralo 61,3 percenta opýtaných.Prezidentské voľby budú na jar budúceho roka. Viacerí z uvedeného zoznamu už oznámili kandidatúru a zbierajú podpisy. Termín volieb ešte určený nie je a nie sú známi ani všetci kandidáti. Na kandidatúru musia kandidáti splniť viacero podmienok vrátane veku a vyzbieraných podpisov (buď 15 poslaneckých, alebo 15.000 občianskych).