Prieskum: Za nástupcu Mayovej by si konzervatívci vybrali B. Johnsona

Boris Johnson, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 17. mája (TASR) - Boris Johnson, bývalý britský minister zahraničných vecí, by bol podľa prieskumu medzi členmi britskej Konzervatívnej strany jasným favoritom, ktorý má nahradiť vo funkcii súčasnú premiérku Theresu Mayovú.Podľa výsledkov prieskumu inštitútu YouGov, zverejnených v piatok denníkom The Times, by 35 percent opýtaných členov Konzervatívnej strany jasne zvolilo na líderský post práve Johnsona, popredného zástancu vystúpenia Spojeného kráľovstva z Európskej únie. Na druhom mieste sa umiestnil Dominic Raab s 13-percentnou podporou.Premiérka Mayová uviedla, že stanoví časový plán voľby svojho nástupcu po hlasovaní parlamentu o návrhu zákona o dohode o vystúpení Británie z EÚ, ktoré sa uskutoční v prvom júnovom týždni. Ak sa Mayovej nepodarí budúci mesiac ani na štvrtý pokus presadiť v parlamente dohodu o brexite, podľa zdrojov spravodajskej stanice BBC zo svojej funkcie odstúpi.Členovia Konzervatívnej strany majú mať posledné slovo o tom, kto bude ďalším lídrom, po zredukovaní viacerých predpokladaných kandidátov na finálne dve mená.Svoju kandidatúru na post predsedu Konzervatívnej strany oznámil Boris Johnson vo štvrtok.