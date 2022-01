Prieskumníci objavili nedotknutý koralový útes, UNESCO vyzýva na hľadanie a mapovanie ďalších

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

20.1.2022 (Webnoviny.sk) - Morskí prieskumníci objavili „nedotknutý“ trojkilometrový koralový útes v hĺbke 30 metrov pri pobreží Tahiti vo Francúzskej Polynézii. Informoval o tom spravodajský portál BBC.Je to jeden z najväčších objavených koralových útesov v tejto hĺbke, tvrdí Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), ktorá misiu viedla.Ako uviedol expert UNESCO Julian Barbiere, takýchto ekosystémov je pravdepodobne omnoho viac, iba „o nich nevieme“. „Mali by sme pracovať na ich zmapovaní a ochrane,“ podotkol.Útes našli počas novembrovej potápačskej expedície do hĺbky známej ako oceánska „zóna súmraku“. Táto expedícia bola súčasťou globálnej misie na mapovanie morského dna.