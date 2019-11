Prieťah Hozelcom zrekonštruoval Prešovský kraj takmer za 200.000 eur

Ilustračná snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Hozelec 5. novembra (TASR) – Prieťah obcou Hozelec neďaleko Popradu zrekonštruovala krajská samospráva takmer za 200.000 eur. Obnovenú cestu III. triedy v dĺžke viac ako jeden kilometer uviedol do prevádzky v utorok predseda Prešovského samosprávneho kraja (PSK) Milan Majerský spolu s riaditeľom Správy a údržby ciest PSK Marcelom Horváthom a zástupcami zhotoviteľa a obce.Starosta Hozelca Jozef Pavligovský skonštatoval, že oprava tejto komunikácie už bola nevyhnutná, keďže sa 40 rokov viac-menej do nej neinvestovalo.priblížil situáciu Pavligovský s tým, že celý proces obnovy tejto komunikácie trval približne rok. Ide o najfrekventovanejšiu cestu v obci, kde autá jazdia často aj rýchlejšie, než by mali, a tak bola premávka v niektorých momentoch dosť nebezpečná. Okrem samotnej cesty, ktorá sa zároveň rozšírila, sa opravil aj chodník pre peších.skonštatoval Majerský. Upozornil, že v podtatranskom regióne nejde o jediný úsek, ktorý momentálne prechádza obnovou. Nedávno kraj ukončil rekonštrukciu cesty z Tatranskej Štrby na Štrbské Pleso a modernizuje sa aj cesta z Popradu do Starého Smokovca.uzavrel predseda PSK.