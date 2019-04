Prievidza obhájila titul, vo finále zdolala Košice v piatich zápasoch

Hráči Prievidze sa tešia zo zisku prvého setu v 5. finálovom zápase play off extraligy mužov vo volejbale VK Prievidza - VK KDS Šport Košice, 27. apríla 2019 v Prievidzi. Foto: FOTO TASR - Radovan Stoklasa Foto: FOTO TASR - Radovan Stoklasa

piaty zápas finále play off extraligy mužov /na 4 víťazstvá, zdroj: svf.sk/:



VK Prievidza - VK KDS-ŠPORT Košice 3:0 (24, 21, 16)



Rozhodovali: Daruľa a Schimpl, 1600 divákov.



Prievidza: Jančura, Javorčík, Prešinský, Mlynarčík, Ihnát, Ludha, libero Ľ. Nemec (Mačuha, M. Kudra, F. Štepánek). Tréner: R. Nemec.



Košice: Pizur, Rossard, Jakubov, Kríž, Lamanec, M. Sopko ml., libero Kryš (Labik, Kasperkevič, Bališin, Smolej). Tréner: R. Vlkolinský



/Konečný stav série: 4:1, Prievidza obhájila titul/

Prehľad majstrov Slovenska v extralige volejbalistov podľa počtu titulov:



11 - VKP Bratislava (1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2009, 2011)



4 - Humenné (2008, 2010, 2012, 2014)



3 - Púchov (2000, 2002, 2003)



2 - Prešov (2005, 2015), Nitra (2016, 2017), Prievidza (2018, 2019)



1 - Dubová (2001), Nové Mesto nad Váhom (2007), Volley Team Bratislava (2013)



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 27. apríla (TASR) - Volejbalisti VK Prievidza obhájili titul v slovenskej extralige. V sobotňajšom piatom súboji finále play off zvíťazili doma nad VK KDS Šport Košice 3:0 (24, 21, 16) a v celej sérii triumfovali 4:1 na zápasy. Prievidžania získali druhý majstrovský titul v klubovej histórii, Košičania si ziskom striebra utvorili extraligové maximum.V dlhodobej časti extraligy Košičania zvíťazili v Prievidzi v oboch vzájomných súbojoch, vo finále však na pôde súpera neuspeli ani raz a po štvrtkovej domácej prehre 0:3 už úradujúci šampióni Slovenského pohára nedokázali sériu zdramatizovať. "Kohúti" z Prievidze premenili tretiu finálovú účasť po sebe na druhé zlato, v ostatných dvoch ročníkoch vo finále čelili VKP Bystrina SPU Nitra.Prievidžania v úvode prvého setu po štvorbodovej šnúre aj vďaka dvom esám Ihnáta viedli 7:4. Hostia odpovedali rovnako štyrmi bodmi v sérii a otočili na 10:9, ale vzápätí si "kohúti" vedenie vzali späť - po Mlynarčíkovom bloku mala Prievidza tri body k dobru (14:11). Skóre sa naďalej prelievalo zo strany na stranu, po dvoch košických blokoch mali navrch hostia (15:14). Mlynarčík poslal do vedenia domácich (20:19), ale pred koncovkou sa do výhody dostali Košice (21:20) a Prievidza doťahovala. Košice mali k dispozícii setbal (24:23), ale Lamancov riskantný servis sa do ihriska nevošiel a vzápätí ďalšie eso pridal Ihnát - 25:24 pre "kohútov". Setbal premenil kapitán Javorčík (26:24) a domáci viedli 1:0."Kohúti", ktorých hnala vpred početná kulisa, vstúpili dobre aj do druhej časti, Mlynarčík blokom zvýšil na 7:3 a Ihnát esom na 10:5. Kormidelník hostí Vlkolinský poslal na palubovku Kasperkeviča s Labikom, domáci však naďalej zvyšovali svoj náskok (14:8). Vzápätí Košičania zabrali, znížili na 12:15 a neskôr na rozdiel dvoch bodov (16:18). Keď sa nedokázali presadiť útočníci, nahrávač Jančura pomohol ulievkou, Prievidza následne odskočila na 22:16 a vybojovala si sedem setbalov (24:17). Hostia pri kvalitnom servise Jakubova odvrátili štyri (24:21), posledné slovo však opäť patrilo kapitánovi Prievidze Javorčíkovi - 25:21.Košičania mali záverečnú príležitosť niečo s finálovou sériou urobiť, ale po ďalšom ese Ihnáta na začiatku tretieho setu prehrávali 5:7. Manko dokázali zmazať (10:10), Prievidžania však trojbodovou šnúrou odskočili na 15:12 a o chvíľu po ďalších štyroch bodoch za sebou už boli k poháru veľmi blízko (19:13). Striedajúci hráči Košíc už obrat nepriniesli, domáci premenili druhý mečbal (25:16) a zaplnená hala vybuchla majstrovskou radosťou.