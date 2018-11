Prievidza plánuje budúci rok hospodáriť so sumou asi 41 miliónov eur

Mesto Prievidza. Foto: TASR/Radovan Stoklasa Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 22. novembra (TASR) - Prievidza plánuje budúci rok hospodáriť s vyrovnaným rozpočtom. Svoje celkové príjmy i celkové výdavky naplánovala zhodne na sumu vyše 41 miliónov eur. Vyplýva to z návrhu rozpočtu na rok 2019, ktorý majú na svojom novembrovom rokovaní schvaľovať tamojší mestskí poslanci.Samospráva mesta počíta, že jej celkové príjmy, ako i celkové výdavky dosiahnu budúci rok 41.133.401 eur. Bežné príjmy naplánovala na sumu 31.750.152 eur, bežné výdavky na 30.009.200 eur, kapitálové príjmy na sumu 5.097.259 eur a kapitálové výdavky na 9.650.532 eur. Príjmové finančné operácie majú podľa plánu mesta dosiahnuť 4.285.990 eur a výdavkové finančné operácie 1.473.649 eur. Mesto pri zostavovaní rozpočtu na budúci rok vychádzalo z vývoja hospodárenia v tomto roku, a taktiež predchádzajúcich rokov.Prievidzská samospráva plánuje budúci rok okrem iného zabezpečiť nákup zberného vozidla s rotačným lisovaním pre projekt zhodnocovania odpadov, vybudovanie podzemných kontajnerov. Ďalších takmer 4,8 milióna eur na opravu a rekonštrukcie miestnych komunikácií, lávok, chodníkov, parkovísk, pasport miestnych komunikácií, vybudovanie cyklotrasy, revitalizáciu vnútrobloku či zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy. Do rekonštrukcie škôl a s nimi súvisiacich investícií plánuje dať 1,48 milióna eur. Asi 1,311 milióna eur chce samospráva investovať do rekonštrukcie futbalového štadióna a technického zhodnotenia športovej haly. Radnica chce investovať i do kultúrnych zariadení, krajinársko-architektonického riešenia sídliska Píly, Čerešňového sadu či sociálnych služieb.Rozpočet na budúci rok by mali prievidzskí mestskí poslanci schvaľovať na svojom rokovaní 26. novembra.