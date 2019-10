Mesto Prievidza, ilustračná snímka. Foto: TASR Mesto Prievidza, ilustračná snímka. Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Prievidza 21. októbra (TASR) - Prievidzská samospráva opäť otvorí svoje dvere verejnosti. Prehliadky priestorov mesta, ktoré budú 13. novembra, sú primárne určené žiakom základných škôl, zapojiť sa do nich však budú môcť i ďalší záujemcovia. Informoval o tom hovorca mesta Michal Ďureje."Návštevníci počas polhodinovej prehliadky nazrú do priestorov mestského úradu, ako i mestského domu a dozvedia sa viac o fungovaní samosprávy," priblížil Ďureje.Deň otvorených dverí je podľa neho venovaný predovšetkým žiakom základných škôl, ktorí si v rámci občianskej výchovy, regionálnej výchovy prípadne iných príbuzných predmetov prídu prezrieť fungovanie samosprávnej inštitúcie. "Do prehliadky sa však môže zapojiť každý obyvateľ, ktorý sa chce zoznámiť s fungovaním mestského úradu. Stačí sa na začiatku prehliadky pridať k skupinám žiakov pred budovou mestského úradu každú polhodinu od 8.00 h do 11.00 h," dodal.