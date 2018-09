Prievidzské medicínsko-diagnostické centrum plánujú rozšíriť

Ilustračné foto. Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Prievidza 27. septembra (TASR)- Prievidzské medicínsko - diagnostické centrum sa do budúcnosti plánuje zamerať aj na diagnostiku onkologických a kardiologických ochorení. Uniklinika kardinála Korca tiež získala do svojho portfólia nové prístroje.konkretizoval vo štvrtok pri príležitosti desiateho výročia zariadenia jeho riaditeľ Miloš Mladý.Na všetky svoje pracoviská tiež podľa neho zdravotnícke zariadenie zavádza systém časovania a objednávania pacientov, tí si budú môcť na informačných zónach pozrieť, ktorá ambulancia je práve v prevádzke, prípadne či kapacitne pacienta ešte v daný deň zoberie, poprípade tam uvidí informácie, či lekár nemá dovolenku alebo skrátené ordinačné hodiny.doplnil s tým, že systém je dostupný pre všetkých lekárov v rámci budovy.Zdravotnícke centrum sa chce do budúcnosti zamerať aj na diagnostiku ochorení, ktoré vo väčšej miere postihujú obyvateľov hornej Nitry.ozrejmil Tomislav Jurik, predseda predstavenstva Unipharmy - 1. slovenskej lekárnickej akciovej spoločnosti. Ide podľa neho len o otázku času a peňazí, čo má firma k dispozícii, ale schvaľovacie konania, zvlášť so zdravotnými poisťovňami, označil za veľmi ťažké.dodal.