Prigožin je v Bielorusku, potvrdil prezident Lukašenko

27.6.2023 (SITA.sk) - Líder ruskej žoldnierskej Wagnerovej skupiny prišiel do Bieloruska, potvrdil tamojší prezident Alexander Lukašenko . Ako informuje agentúra AP, bieloruský vodca povedal, že Jevgenij Prigožin sa presunul do krajiny a on a niektorí jeho vojaci budú vítaní, aby tam „nejaký čas" na vlastné náklady pobudli.Už ráno sa pritom objavili správy, že Prigožinove súkromné lietadlá prileteli do Bieloruska a pristáli pri Minsku. Podľa webu denníka Guardian Lukašenko tiež povedal, že Wagnerovej skupine ponúkli opustenú vojenskú základňu. Bielorusko podľa neho ešte nestavia pre žoldnierov tábory, ale ak si to vyžiadajú, vyjde im v ústrety.Lukašenko očakáva, že velitelia wagnerovcov sa podelia o svoje skúsenosti z bojov na Ukrajine a pomôžu vylepšiť schopnosti bieloruskej armády, informuje web Ukrajinská pravda s odvolaním sa na bieloruskú agentúru Belta.