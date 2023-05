Prigožin pohrozil stiahnutím Wagnerovcov z Bachmutu, ak sa situácia okamžite nezlepší

Žiadal ďalšie zásoby munície

5.5.2023 (SITA.sk) - Mecenáš ruskej Wagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin pohrozil, že v stredu 10. mája stiahne svojich žoldnierov z bojov o ukrajinské mesto Bachmut v Doneckej oblasti. Ako referuje spravodajský web BBC, dôvodom je spor s ruským ministerstvom obrany o dodávky munície.Prigožin uviedol, že jeho sily súhlasili so zotrvaním v Bachmute do 10. mája, aby Rusko mohlo osláviť utorkové oslavy Dňa víťazstva. Následne podľa neho odovzdajú pozície príslušníkom ruskej armády a stiahnu sa do logistických centier.Jeho vyhlásenie prišlo po tom, čo na sociálnej sieti zverejnil video, ako kráča medzi telami mŕtvych bojovníkov a žiada od predstaviteľov ruskej obrany ďalšie zásoby.„Šojgu! Gerasimov! Kde je tá munícia? Prišli sem ako dobrovoľníci a zomreli pre vás, aby ste sa mohli kŕmiť vo svojich mahagónových kanceláriách,“ vyhlásil Prigožin.Rusko sa dlhodobo snaží dobyť Bachmut, napriek jeho pochybnej strategickej hodnote. Boje oň sa ťahajú mesiace a predpokladá sa, že si vyžiadali tisíce obetí. Ukrajinské ozbrojené sily sa rozhodli brániť mesto za každú cenu v zjavnom pokuse sústrediť ruské vojenské zdroje na jedno miesto s relatívne malým významom.Prigožin pred niekoľkými dňami viackrát tvrdil, že Wagnerovci budú pokračovať v bojoch o Bachmut, ale ak sa situácia okamžite nezlepší, budú sa musieť „organizovaným spôsobom stiahnuť alebo zostať a zomrieť“.Prigožinove vyhlásenia čoraz viac naznačovali rozkol medzi Wagnerovcami a ruskou armádou. Tá podľa Prigožina nedodala Wagnerovcom na Ukrajine muníciu, ktorá pritom údajne bola k dispozícii v armádnych skladoch. Prigožin minulý týždeň dokonca vyhlásil, že Wagnerova skupina by v krátkom čase mohla prestať existovať, pretože jej chýbajú bojovníci a munícia.Vo februári sa Prigožin posťažoval na to, že niektoré straty vo Wagnerovej skupine nastali preto, že jej ruská armáda nedodala potrebnú muníciu. Povedal tiež, že ho odpojili od špeciálnej komunikácie, v dôsledku čoho si nemôže pýtať muníciu pre svojich bojovníkov.„Prigožinovo pohrozenie stiahnutím sa z Bachmutu môže naznačovať, že sa obáva, že ruské pozície v tyle Bachmutu sú zraniteľné voči protiútokom,“ uviedol americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW). Líder Wagnerovej skupiny nedávno vyzval ruské úrady, aby vyhlásili takzvanú „špeciálnu vojenskú operáciu“ za ukončenú a sústredili sa na upevnenie kontroly na okupovaných územiach Ukrajiny.V sobotňajšom rozhovore s prokremeľským vojenským blogerom poznamenal, že ukrajinská protiofenzíva by sa mohla začať do 15. mája, ale ruská armáda sa podľa jeho názoru príliš neponáhľa s prípravami na odrazenie útokov.