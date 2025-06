Prihlášky do programu Unleashed od Puriny sú otvorené

Unleashed, program podporovaný Purina Accelerator Lab, vyzýva rastúce start-upy, aby sa prihlásili do 7. ročníka programu.



Prihlášky sú otvorené pre etablované start-upy, ktoré chcú rozšíriť svoje technologické riešenia a reagovať na aktuálne potreby majiteľov domácich zvierat.



Unleashed v minulosti podporil start-upy využívajúce umelú inteligenciu a ďalšie nové technológie v oblastiach spotrebiteľskej a veterinárnej diagnostiky, predaja, zdravia domácich zvierat a nových spôsobov kŕmenia a interakcie s nimi.



Michael Geretschläger, zakladateľ spoločnosti Feragen, uviedol:

Kim Bill, vedúca Nestlé Purina Accelerator Lab, uviedla:

26.6.2025 (SITA.sk) -Prihlasovanie do siedmeho ročníka medzinárodného programu Unleashed, zameraného na starostlivosť o domáce zvieratá, je teraz otvorené. Cieľom programu od spoločnosti Purina, ktorá patrí pod globálnu spoločnosť Nestlé, je nachádzať inovatívne riešenia výziev, ktorým čelia majitelia domácich miláčikov.Víťazné start-upy sa pridajú k 10 ďalším účastníkom v rámci 20-týždňového programu, ktorý je prispôsobený potrebám každého z nich. Súčasťou programu je spolupráca s mentormi z radov Unleashed Champions z Puriny, ktorí zdieľajú svoje skúsenosti a odborné znalosti. Víťazi budú mať tiež možnosť nadviazať spoluprácu s predchádzajúcimi účastníkmi programu Unleashed, ako napríklad rakúskym start-upom Feragen. Ten sa zúčastnil ročníka 2022 a poskytuje genetické analýzy odhaľujúce pôvod zvierat a testujú až 220 genetických porúch."Spolupráca s Purinou v rámci programu Unleashed bola pre naše podnikanie úplne transformačná. Možnosť získať podporu od expertov jednej z popredných svetových spoločností v oblasti starostlivosti o domáce zvieratá nám poskytla omnoho jasnejšiu predstavu o budúcom smerovaní a o tom, ako úspešne rásť. Sme radi, že sme boli prijatí do podnikateľského inkubátora Unleashed a nadviazali sme trvalý vzťah s tímom Puriny, čo umožnilo obom spoločnostiam nájsť synergie pre rast. To je pre nás nesmierne cenné, pretože aj naďalej testujeme a vyvíjame nové riešenia na zlepšenie života domácich miláčikov a ich majiteľov."Program Unleashed za posledných šesť rokov obdržal viac než 1 400 prihlášok z 50 krajín a úspešne mentoroval a podporil viac než 40 start-upov z celého sveta. Ročník 2025, ktorý práve prebieha, zahŕňa inovatívne start-upy ako Petpaw – aplikáciu, ktorá prepája majiteľov domácich zvierat s ich miláčikmi, produktmi a službami – a Aitem, vývojára LAIKY – chatbota založeného na umelej inteligencii, ktorý podporuje veterinárov v ich každodennej praxi. Mnoho ďalších účastníkov programu pokračovalo v spolupráci s Purinou aj po skončení programu, a to prostredníctvom dlhodobých partnerstiev."Naše odvetvie sa neustále vyvíja, poháňané snahou zlepšovať životy domácich miláčikov a ich majiteľov. V Purine veríme, že práve start-upy sú hnacou silou tejto transformácie – najmä v čase, keď technológie ako umelá inteligencia otvárajú nové možnosti. Každý ročník Unleashed prináša nové pohľady a energiu a jeho vplyv každým rokom rastie.Teším sa, že s otvorením prihlášok do programu 2026 privítame novú generáciu inovátorov v našej rastúcej komunite a spoločne budeme ďalej formovať budúcnosť starostlivosti o domáce zvieratá."Purina prináša inovácie v starostlivosti o domáce zvieratá už viac než 130 rokov, posúva celé odvetvie vpred a vedie vývoj v oblasti výživy zvierat. Spoločnosť zároveň podporuje vedecký výskum v oblasti starostlivosti o zvieratá prostredníctvom Purina Institute.Pre ročník 2026 program Unleashed hľadá etablované start-upy z celého sveta, ktoré sú pripravené posunúť svoj úspešný príbeh na ďalšiu úroveň.Viac informácií o programe a možnosti prihlásenia sa nájdete naInformačný servis