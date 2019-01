Prihlášky do rezidentského programu si môžu študenti podať do februára

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Bratislava 31. januára (TASR) – Prihlášky do tzv. rezidentského programu si môžu študenti medicíny podať do 1. februára. Štúdium na Slovensku funguje od roku 2014. Aktuálne je doň zaradených 250 rezidentov. Celkovo ho ukončilo 101 absolventov. TASR o tom informovala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR Zuzana Eliášová.Od tohto programu si rezort zdravotníctva sľubuje naplnenie niekoľkých cieľov, ako napríklad viac všeobecných lekárov pre dospelých aj pre deti a dorast, zníženie ich vekového priemeru či tiež to, že sa dostanú aj do odľahlejších regiónov. "povedala šéfka rezortu zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru-SD).Podmienkou však je, aby si každý rezident v období siedmich rokov po skončení štúdia minimálne päť rokov odpracoval ako všeobecný lekár. Ako spresnilo MZ SR, vlani rezidentské štúdium rozšírilo o ďalšie špecializačné odbory, v ktorých je nedostatok lekárov špecialistov. Medzi ne patrí neurológia, chirurgia, kardiológia, ortopédia, vnútorné lekárstvo, detská psychiatria, urgentná medicína, anestéziológia a intenzívna medicína a pre sestry v špecializačných odboroch anestéziológia a intenzívna starostlivosť, inštrumentovanie v operačnej sále a ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii.Ministerstvo tiež pripomenulo, že sa nedostatkom niektorých špecialistov v istých regiónoch Slovenska "intenzívne" zaoberá. Podľa hovorkyne MZ SR pracuje aj na definovaní novej minimálnej siete tak všeobecných lekárov, ako aj špecialistov.Bližšie informácie o rezidentskom štúdiu sú dostupné na webovej stránke rezortu.