Prihlasujete sa do elektronických služieb Sociálnej poisťovne Grid kartou? Radšej si aktivujte nový prístup

17.9.2021 - Sociálna poisťovňa odporúča klientom, ktorí sa prihlasujú do jej e-Služieb s tzv. Grid kartou, aby si aktivovali nový prístup. Grid karty už Sociálna poisťovňa nevydáva a ku koncu roka ukončí ich používanie.Všetci klienti sa po novom budú prihlasovať pomocou mena, hesla a mobilnej aplikácie alebo s elektronickým občianskym preukazom (eID). Poisťovňa o tom informovala v tlačovej správe.Prechod na nový spôsob prihlásenia sa týka zamestnávateľov ako odvádzateľov poistného, samostatne zárobkovo činných osôb pre službu Saldokonto a fyzických osôb pre službu Individuálny účet poistenca.„Pre nový prístup do e-Služieb si používatelia jednoducho stiahnu jednu z aplikácií FreeOTP, Google Authenticator alebo Microsoft Authenticator do svojho smartfónu (pre Android alebo iOS)," uviedla poisťovňa.Pomocou nej si pri prvej aktivácii nasnímajú QR kód z e-Služieb a aplikácia im vygeneruje jedinečný kód, ktorým sa overí ich prístup.Pri každom ďalšom prihlásení pomocou mena a hesla vyzvú e-Služby používateľa, aby zadal jedinečný kód z mobilnej aplikácie a potom ho presmerujú do prostredia e-Služieb.Po aktivovaní tohto prihlásenia si klient môže spravovať svoj profil sám. Môže si zmeniť heslo alebo si ho obnoviť, ak ho zabudne.V takýchto prípadoch už nebude musieť navštíviť pobočku Sociálnej poisťovne, ako to bolo donedávna napríklad pri strate Grid karty.Nový prístup predpokladá, že klient využíva jedinečnú mailovú adresu, ku ktorej nemá prístup iná osoba. Ak tú istú mailovú adresu využíva viacero klientov, upozorní ich na to správa v e-Službách.