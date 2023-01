Príhovor prezidentky SR: Slobodu a bezpečie po februári minulého roka nikdy nebudeme brať ako niečo samozrejmé

Pripomenula výročie vzniku samostatnosti

1.1.2023 (Webnoviny.sk) - Slobodu a bezpečie po februári minulého roku, keď Rusko napadlo Ukrajinu, už nikdy nebudeme brať ako niečo samozrejmé. V novoročnom príhovore to povedala prezidentka SR Zuzana Čaputová Zároveň zdôraznila, že priamo v susednej krajine momentálne zomierajú ľudia, sú vystavení zime a tme. Relativizovanie či spochybňovanie ich utrpenia je podľa hlavy štátu podieľaním sa na tejto krutosti.Prezidentka zároveň pripomenula 30. výročie vzniku samostatnej Slovenskej republiky. „V prípade ľudského života je tridsiatka vekom, v ktorom sa z obdobia mladosti dostávame do veku zrelosti. Je to vek jednej ľudskej generácie. Pre spoločnosť či pre štát však takéto výročie predstavuje tiež príležitosť pozrieť sa na príbeh našej krajiny cez optiku dlhších časových úsekov – akokoľvek našu pozornosť teraz strhávajú aktuálne udalosti súvisiace s politickou krízou," uviedla Čaputová.V tejto súvislosti pripomenula, že samostatnosti SR predchádzalo veľa dôležitých zápasov. „Zápasov o prežitie, o individuálnu i národnú slobodu, o politickú a občiansku rovnosť. Zápasov o jazyk, vzdelanie, o uchovanie viery, či kultúrnej a prírodnej rozmanitosti našej krajiny. Zápasov o charakter štátu, o uznanie a o dôstojné miesto v Európe," zdôraznila hlava štátu.Podľa Čaputovej sme stále mladý štát a v mnohých oblastiach musíme vynakladať množstvo energie na svoj rozvoj a budovanie autority životne dôležitých inštitúcií, ktoré vo väčšine starších demokracií už dávno plnia svoju rolu.„Aj v posledných rokoch svojej tridsaťročnice tak naša republika prechádza silnými skúškami odolnosti, pripravenosti, či súdržnosti," skonštatoval prezidentka.Slovensko by podľa hlavy štátu malo byť bezpečným domovom pre svojich občanov a tiež štátom, kde spravodlivosť platí pre všetkých rovnako.„Štát, ktorý politickí reprezentanti riadia, nie uvádzajú do chaosu. Štát, ktorý dokáže dopady celosvetových kríz na našich občanov zmenšovať. Štát, ktorý je spoľahlivým a rešpektovaným partnerom v zahraničí," zdôraznila prezidentka. SR by podľa nej tiež mala byť spoločnosťou, kde nenávisť nebude narastajúcou emóciou.„Skúsme jeden v druhom vidieť človeka, a to aj vo svojom názorovom oponentovi. Dokázali sme byť úspešní vtedy, keď nad sebectvom prevládlo pochopenie, empatia a súcit," dodala Čaputová