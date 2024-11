Prijímanie objednávok na práce bude počas zimného obdobia pozastavené, upozorňujú bratislavskí vodári

6.11.2024 (SITA.sk) - Bratislavská vodárenská spoločnosť (BVS) počas zimného obdobia pozastaví preberanie žiadostí a objednávok na práce.Ako informuje hovorca BVS Matúš Stračiak , v období od 15. novembra 2024 do 28. februára 2025 pozastavia preberanie žiadostí o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod a objednávok na práce, vzhľadom na technické možnosti súvisiace so zmenou klimatických podmienok.„Pripájanie na verejný vodovod je počas zimných mesiacov každoročne obmedzené, keďže výkyvy teplôt by mohli ohroziť prevádzku využívaných potrubí,“ priblížil Stračiak.V súlade s Technickými podmienkami BVS v uvedenom termíne pozastavuje preberanie žiadostí o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod, objednávky na práce, ktoré sa týkajú odstránenia VP od verejného vodovodu a požiadavky na zrušenie odberného miesta.Montáže vodomerov s prípojkou, rekonštrukcie vodovodných prípojok či odpájanie VP sa vykonávajú spravidla v čase od 15. marca do 30. novembra.