Príjmy hotelov sa tak skoro neobnovia, za kratší koniec ťahajú krajiny závislé od zahraničných turistov

Situácia sa môže zopakovať

Hotelový sektor nestráca na atraktivite

27.3.2021 (Webnoviny.sk) - Príjmy hotelov v Európe sa podľa odborníkov neobnovia na predpandemickú úroveň skôr ako v roku 2024. Vyplýva to z najnovšieho prieskumu globálnej realitno-poradenskej spoločnosti CBRE . Zistenia poukazujú aj na to, že oživenie hotelového trhu bude spočiatku poháňané hlavne tuzemským dopytom.Z koronakrízy by sa tak mali najrýchlejšie zotaviť európske krajiny, v ktorých je silnejší dopyt po voľnočasových aktivitách zo strany domáceho obyvateľstva aj podnikov. Za kratší koniec budú ťahať krajiny, ktoré sú vo väčšej miere závislé od medzinárodného dopytu po službách hotelov.Podľa predpovedí respondentov by sa preto mala opakovať situácia z druhého polroka 2020. Aj vtedy bol, po čiastočnom opätovnom otvorení hotelov, hnacou silou ich výkonnosti primárne domáci dopyt po voľnočasových aktivitách. Najlepšie výsledky vtedy dosiahli práve hotely, ktoré svojim hosťom poskytovali možnosť ubytovania v apartmánoch s obsluhou.Vďaka tomu totiž návštevníci mohli udržiavať väčší sociálny dištanc od ostatných hostí hotela. Zmeny nastali aj v rámci objemov investícií do hotelového segmentu v Európe.Spoločnosť CBRE zaznamenala za posledných 12 mesiacov (do 4. kvartálu 2020) celkovú hodnotu investícií vo výške 6,6 miliardy eur. To predstavuje medziročný pokles o 75 percent. K tomuto poklesu investícií pritom prispeli hlavne náročné obchodné podmienky a pretrvávajúca neistota na trhu.„Čísla, ktoré sme medziročne evidovali, naprieč celým spektrom slovenského hotelierstva, hovoria samé za seba. Naznačujú negatívny trojuholník, ktorý tvorí pokles dopytu hostí o 70 percent, po ktorom nasledoval pokles obsadenosti o 65 percent (v Bratislave o 71 percent). Vyústilo to do predvídateľného 70-percentného poklesu výnosov a súčasnej priemernej dennej sadzby približne 65 eur na jednu obsadenú izbu,“ vyjadril sa k situácii na Slovensku obchodný riaditeľ CBRE Slovensko Ľubor Procházka.Podľa odborníkov je však, aj napriek týmto zisteniam, hotelový segment pre investorov naďalej veľmi atraktívny. Dodatočný kapitál do hotelov v roku 2020 stúpol, keďže viacerí investori sa rozhodli využiť príležitosti práve v tejto oblasti nehnuteľností.CBRE Group so sídlom v Dallase je svetovo najväčšou poradenskou spoločnosťou v oblasti realitných služieb a investícií na základe výnosov z roku 2020. Pre CBRE na Slovensku pracuje viac ako 200 zamestnancov v Bratislave, Košiciach a Banskej Bystrici.