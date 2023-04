Príjmy hudobného priemyslu na Slovensku činia 21 miliónov eur

Celkové príjmy hudobného priemyslu na Slovensku za rok 2022 činia 21 miliónov eur, oproti roku 2021 vzrástli o 18,6 percenta. Hlavným lídrom trhu sú streamingové služby, ktoré v uplynulom roku zaznamenali nárast o viac ako 20 percent, čo je spôsobené zvýšením záujmu o počúvanie hudby on-line aj vďaka covidovým obmedzeniam. Pomer digitálnych predajov k predaju fyzických nosičov je 82 : 18 %. TASR o tom informoval zástupca Medzinárodnej federácie hudobného priemyslu IFPI CZ Leoš Bednář.





Počty platiacich užívateľov streamingových služieb odpovedajú smerovaniu hudobného trhu v uplynulom období. V roku 2022 išlo o prírastok zhruba 110.000 užívateľov, čo je oproti medziročnému porovnaniu 2020/2021 mierny nárast. Malý nárast (3 %) zaznamenal segment predaja fyzických nosičov. Predaj CD nosičov tvorí 39 percent predaja fyzických nosičov, predaj vinylových platní tvorí celých 60 percent tohto segmentu. Predaj vinylových platní zaznamenal medziročný nárast o desať percent, čo dokladuje ich obľúbenosť u poslucháčov.Rebríček TOP 10 najpredávanejších titulov na Slovensku za rok 2022 vedie český interpret Calin s albumom Popstar, na druhej pozícii je skupina Imagine Dragons s albumom Mercury - Acts 1 & 2, na tretej pozícii Ed Sheeran s albumom =. Na ďalších miestach sú Pil C (album Odsúdení na úspech), Viktor Sheen (Příběhy a sny), Dua Lipa (Future Nostalgia), Miroslav Žbirka (Posledné veci), Harry Styles (Harry's House), Richard Müller (Čierna labuť, biela vrana) a Miroslav Žbirka (The Best Of Miro Žbirka).