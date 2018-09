Príjmy najväčších investičných bánk z komodít vzrástli takmer o 40 %

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Londýn 8. septembra (TASR) - Príjmy najväčších investičných bánk súvisiace s komoditami zaznamenali v 1. polroku tohto roka takmer 40-percentný rast. Ukázali to tento týždeň zverejnené údaje konzultačnej spoločnosti Coalition, podľa ktorej k tomu do veľkej miery prispel energetický sektor.Príjmy 12 najväčších investičných bánk z obchodu s komoditami, predaja derivátov investorom a iných aktivít v tejto oblasti dosiahli za prvých šesť mesiacov tohto roka 2,1 miliardy USD (1,81 miliardy eur). V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2017 to predstavuje rast o 38 %.uviedla Coalition, ktorá hodnotí banky Bank of America Merrill Lynch, Barclays, BNP Paribas, Citigroup, Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, HSBC, JPMorgan, Morgan Stanley, Société Générale a UBS.K rastu príjmov v 1. polroku prichádza po niekoľkých veľmi slabých rokoch, keď príjmy súvisiace s komoditami klesali. Napríklad v minulom roku klesli príjmy najväčších investičných bánk z tejto oblasti o 42 % na najnižšiu hodnotu minimálne od roku 2006.